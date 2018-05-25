No ES, 67% das correspondências não foram entregues pelos Correios

A paralisação dos caminhoneiros impacta o serviço dos Correios em todo o país. No Espírito Santo, não foram entregues 67% das correspondências previstas para quarta-feira (23). A estatal informou que o problema ocorre porque "não foi possível a chegada dos caminhões dos Correios ao seu destino". No Brasil todo, não foram entregues 34% das encomendas e 27% das correspondências previstas para quarta. Não há informações ainda sobre a distribuição de quinta-feira (24) e desta sexta-feira (25).

Carros dos Correios Crédito: Divulgação | Correios

Os Correios não suspenderam a postagem de Sedex convencional (entrega expressa) e PAC (entrega não expressa). Os prazos de entrega desses serviços, no entanto, são acrescidos de cinco dias úteis. A ampliação dos períodos de entrega também vale para as modalidades de serviço internacional, malote, carta, FAC, impresso, mala direta, Correios entrega direta e remessas econômica/expressa.

Estão suspensos temporariamente os serviços do grupo Sedex com hora ou dia marcados (Sedex 10, Sedex 12 e Sedex Hoje).

A estatal informou ainda que os Correios estão ampliando o transporte aéreo para algumas regiões para reduzir os impactos para a população. "Tão logo a situação do tráfego nas rodovias retorne à normalidade, a empresa reforçará os processos operacionais para regularizar as entregas", afirmou os Correios, por nota.

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