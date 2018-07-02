Neymar, CR7 ou Messi: qual o perfil mais procurado por empresas?

Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo em disputa do prêmio de melhor jogador do mundo Crédito: Getty Images

Rivalidades à parte, não há quem não admire o bom futebol que Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi apresentam em campo, seja em seus clubes ou por suas seleções nacionais. Além da habilidade com a bola, esses craques demonstram características que não são buscadas só pelos cartolas do futebol, mas também por empresas na hora de contratar um profissional.

O Gazeta Online conversou com três especialistas em carreira, que analisaram o perfil dos jogadores e destacaram seus pontos fortes e fracos. Eles buscaram identificar como cada um deles se sairia atuando no mercado de trabalho e como suas características poderiam impactar dentro de uma empresa.

NEYMAR

Neymar durante a partida entre Brasil e Costa Rica Crédito: Pedro Martins/MoWa Press

Mais jovem dos três atletas, o brasileiro Neymar demonstra um perfil ousado, de alguém que apesar da pouca idade demonstra muito talento. Suas características lembram as de profissionais que trazem ideias novas e conseguem dar origem a produtos inovadores.

É um jogador que é muito audacioso, sabe onde quer chegar e se projeta para isso. O perfil dele em campo poderia ser traduzido como alguém arrojado, que sabe negociar com o cliente e poderia se dar bem na área comercial. É alguém com muito potencial, mas, como vimos nos primeiros jogos da Copa do Mundo, está sujeito a reações tempestivas, que podem atrapalhar seu desenvolvimento, afirma o consultor em desenvolvimento humano Peter Noronha.

Vejo ele como um desses jovens empreendedores, que criam uma startup e conseguem um retorno rápido. A característica dele é a irreverência e como ele consegue usar isso para ter sucesso profissional, avalia a diretora-executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Bruna Ribeiro.

Para a analista de RH Eliana Machado, da Center Recursos Humanos, o perfil demonstrado por Neymar é muito comum em jovens talentosos, que demonstram certa impaciência no mercado, mas, com uma dose de maturidade, acabam se aprimorando como profissionais.

É da natureza do jovem querer ser imediatista, ter pressa para ver os resultados aparecerem depressa. Querem tudo em um curto prazo. O Neymar por vezes demonstra essa falta de experiência. Por isso, é importante aliar perfis jovens com perfis de profissionais maduros, para ter este equilíbrio dentro da equipe, ressalta.

CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo marcou muitos gols na primeira fase da Copa Crédito: Victor Caivano/AP

Cinco vezes eleito o melhor jogador do mundo, maior artilheiro da história do Real Madrid e campeão dos campeonatos mais disputados do futebol, Cristiano Ronaldo é chamado pelos fãs como Robozão, por sua perfeição técnica (dificilmente erra jogadas) e física.

Ele simboliza os profissionais focados, que traçam uma meta para a carreira, são persistentes em se esforçar para conseguirem o que querem e sentem a necessidade de se desafiar. Isso é bom, mas precisa ser dosado. Buscar ser sempre o melhor em tudo pode ser prejudicial, ainda mais se o resultado de tanto esforço não vier e frustrar o profissional. É preciso também reforçar sempre o trabalho em equipe, destaca Eliana Machado.

O perfil de Cristiano se assemelha com o de Neymar em muitos aspectos, principalmente ao que se refere à ambição dos craques de serem os melhores do mundo. No entanto, ao contrário do brasileiro, o português demonstra maior maturidade em momentos decisivos.

Ele mostrou muita liderança na seleção portuguesa durante a Copa, com cenas bonitas, como a dele ajudando um jogador de outro país a sair de campo, independentemente da competitividade. No entanto, a vaidade dele é uma sombra em sua carreira. Profissionais que buscam se destacar a todo custo podem atrapalhar o desempenho da equipe, afirma Bruna Ribeiro.

O desafio dos gestores é não deixar que o talento de profissionais vaidosos se torne um revés, ao desestabilizar o trabalho de outros funcionários, como pontua Peter Noronha.

Lidei com profissionais altamente talentosos, sempre querendo mostrar potencial. Mais difícil ainda é quando se tem vários talentos na mesma equipe. O gestor não pode deixar isso virar uma competição. Talvez a solução seja recolocar esses profissionais fora de série em diferentes setores, ou até ajudando novos funcionários, em um trabalho de ser mentor de novos funcionários, ensinando a forma como atuam para outros colegas, explica.

MESSI

Messi fez um dos gols da Argentina em cima da Nigéria Crédito: Fifa/Divulgação

Dos três, o craque argentino Lionel Messi é considerado o mais genial e que demonstra seu bom futebol de maneira mais natural. Conhecido por seu perfil mais tímido, que prefere se distanciar dos holofotes, ele se diferencia dos outros dois jogadores por demonstrar uma maior calma dentro de campo.

Dos três, ele é o que tem maior inteligência emocional e sabe lidar com suas emoções dentro de campo. Se eu fosse o gestor, escolheria ele, pois a única certeza que se tem na vida profissional é que em algum momento as coisas vão dar errado. Por isso, as empresas procuram um profissional que não se desespere e que saiba se planejar na hora da dificuldade, analisa Peter.

Para alguns, Messi representa o profissional que atua em setores mais tradicionais, que tem domínio sobre o que faz, joga simples, mas de forma genial, alcançando bons resultados.

O ideal é que as empresas tenham equilíbrio, com profissionais ousados e jovens, mas também com gente experiente. O Messi demonstra isso, é o cara da segurança, que não chama atenção, mas dá conta do recado e tem um papel essencial. A questão da timidez dele, no entanto, pode atrapalhar seu desempenho, destaca.

Sua calma, entretanto, não pode ser transformada em apatia.

Para determinados setores, principalmente aqueles que trabalham com networking, talvez não seja o mais indicado. O relacionamento é muito importante dentro da profissão e ele é alguém que não gosta de aparecer, apesar do talento nato, afirma Eliana.