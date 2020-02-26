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Minério

Navio corre risco de afundar após deixar porto da Vale no Maranhão

Os 20 tripulantes tiveram de deixar a embarcação. 'Para avaliar os danos, o navio passará por inspeções completas e uma empresa de resgate foi organizada para fins de contingência', disse proprietária  em nota

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 16:05
Navio à deriva após deixar o terminal de Ponta da Madeira, da Vale, no Maranhão Crédito: Reprodução
Um navio usado para transportar minério de ferro da companhia Vale sofreu avarias na proa nesta quarta-feira (26) após ter deixado o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luis (MA), usado para exportação de minério pela companhia.  Segundo a Vale, a avaria ocorreu já fora do canal de acesso ao porto. O destino do navio era o porto de Qingdao, na China. 
"Foi reportado ainda à Vale que, por medida de precaução, os 20 tripulantes foram evacuados com segurança e que o comandante do navio adotou manobra de encalhe a cerca de 100 quilômetros da costa de São Luís", disse a mineradora em nota.
A embarcação é de 2016 e é operada pela empresa sul-coreana Polaris. "Como operadora portuária, a Vale está atuando com suporte técnico-operacional, com o envio de rebocadores, e colaborando com as autoridades marítimas", disse a empresa.
A companhia não informou imediatamente se a embarcação estava com minério de ferro. Procurada, a Capitania dos Portos não se manifestou imediatamente. Questionada, a Capitania dos Portos informou que uma nota sobre o caso estava sendo preparada, sem entrar em detalhes.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

A Vale informa que foi comunicada pelo operador do navio MV Stellar Banner que a embarcação sofreu avaria na proa após deixar o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís (MA), na noite de segunda-feira (24), já fora do canal de acesso ao porto. Foi reportado ainda à Vale que, por medida de precaução, os 20 tripulantes foram evacuados com segurança e que o comandante do navio adotou manobra de encalhe a cerca de 100 quilômetros da costa de São Luís. A embarcação, construída em 2016, é de propriedade e operada pela empresa sul-coreana Polaris. Como operadora portuária, a Vale está atuando com suporte técnico-operacional, com o envio de rebocadores, e colaborando com as autoridades marítimas.

PROPRIETÁRIA DO NAVIO DIVULGA NOTA

A Polaris, proprietária do navio,  também divulgou nota  sobre o ocorrido. "A proprietária do navio VLOC Stellar Banner (300.660 Dwt, 2016) relata que a embarcação entrou em contato com o fundo do mar depois de partir da Ponta da Madeira, no Brasil, em 24 de fevereiro, aproximadamente às 21h30 do horário local. Todos os membros da tripulação estão seguros e não há contaminação. Como resultado do incidente, o tanque vazio do antepé sofreu alguns danos. Todos os porões de carga são encontrados intactos e a situação está sob controle. Para avaliar os danos, o navio passará por inspeções completas e uma empresa de resgate foi organizada para fins de contingência. Todas as autoridades foram acionadas de acordo com os procedimentos padrão e estão respondendo de acordo.?"

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