Navio corre risco de afundar após deixar porto da Vale no Maranhão

Navio à deriva após deixar o terminal de Ponta da Madeira, da Vale, no Maranhão Crédito: Reprodução

Um navio usado para transportar minério de ferro da companhia Vale sofreu avarias na proa nesta quarta-feira (26) após ter deixado o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luis (MA), usado para exportação de minério pela companhia. Segundo a Vale, a avaria ocorreu já fora do canal de acesso ao porto. O destino do navio era o porto de Qingdao, na China.

"Foi reportado ainda à Vale que, por medida de precaução, os 20 tripulantes foram evacuados com segurança e que o comandante do navio adotou manobra de encalhe a cerca de 100 quilômetros da costa de São Luís", disse a mineradora em nota.

A embarcação é de 2016 e é operada pela empresa sul-coreana Polaris. "Como operadora portuária, a Vale está atuando com suporte técnico-operacional, com o envio de rebocadores, e colaborando com as autoridades marítimas", disse a empresa.

A companhia não informou imediatamente se a embarcação estava com minério de ferro. Procurada, a Capitania dos Portos não se manifestou imediatamente. Questionada, a Capitania dos Portos informou que uma nota sobre o caso estava sendo preparada, sem entrar em detalhes.

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A Vale informa que foi comunicada pelo operador do navio MV Stellar Banner que a embarcação sofreu avaria na proa após deixar o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís (MA), na noite de segunda-feira (24), já fora do canal de acesso ao porto. Foi reportado ainda à Vale que, por medida de precaução, os 20 tripulantes foram evacuados com segurança e que o comandante do navio adotou manobra de encalhe a cerca de 100 quilômetros da costa de São Luís. A embarcação, construída em 2016, é de propriedade e operada pela empresa sul-coreana Polaris. Como operadora portuária, a Vale está atuando com suporte técnico-operacional, com o envio de rebocadores, e colaborando com as autoridades marítimas.

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