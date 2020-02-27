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No Litoral do Maranhão

Navio com minério da Vale que está afundando tem dois vazamentos, diz Marinha

Segundo a Marinha, 'no momento o navio se encontra encalhado', devido a uma manobra feita por seu capitão

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 21:16
Navio à deriva após deixar o terminal de Ponta da Madeira, da Vale, que fica dentro do Porto de Itaqui, no Maranhão Crédito: Reprodução
A Marinha confirmou que o navio MV Stella Banner, que carrega 300 mil toneladas de minério da Vale, teve dois vazamentos em sua estrutura. Não foi informado, porém, o que teria vazado no mar, nem a quantidade. Especialistas em meio ambiente afirmam que o vazamento pode causar um desastre à fauna marinha.
O navio MV Stella Banner adernou a cerca de 100 quilômetros do Porto de Itaqui, no Maranhão, de onde saiu, com destino ao porto de Qingdao, na China, onde era esperado para chegar no dia 4 de abril.
Segundo a Marinha, "no momento o navio se encontra encalhado", devido a uma manobra feita por seu capitão. Por meio de nota, a Marinha declarou que as causas do acidente ainda não foram identificadas e que problema ocorreu às 21h30 da segunda-feira, 24.

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"Quatro rebocadores se deslocaram em direção ao navio para coletar mais informações e prestar apoio, caso necessário", informou a Marinha. "A tripulação permanece em segurança na área à bordo dos rebocadores enviados."
"A Marinha instaurou um inquérito administrativo para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do incidente", informou o Comando do 4º Distrito Naval da Capitania dos Portos do Maranhão.
Uma reunião já foi realizada com a presença de representantes da Vale, da autoridade portuária, do agente marítimo e mais dois membros da empresa Ardent Global. Um rebocador para conter danos ambientais foi enviado pela Vale.
Segundo informações divulgadas pela mineradora, a embarcação é de propriedade e operada pela empresa sul-coreana Polaris. Como operadora portuária, a Vale está atuando com suporte técnico-operacional, com o envio de rebocadores, e colaborando com as autoridades marítimas."

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