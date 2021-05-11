Não tinha como preço cair 40% se marco só foi aprovado agora, diz Guedes

"Não tinha como cair 40% o preço do gás se só foi aprovado agora. O novo marco do gás natural ficou parado um ano no Congresso e eu não xingo o Congresso. Eu entendo que foi a pandemia. Não faço mais previsões, porque respeito o tempo da política", respondeu o ministro, em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, que analisa a admissibilidade da PEC 32, da reforma administrativa. "Tem muito assessor no Congresso, consultem eles sobre preço do gás natural", acrescentou.