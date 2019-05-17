Multinacional quer instalar refinaria de petróleo em Presidente Kennedy

petróleo no A multinacional Oil Group Exploração e Produção quer investir R$ 1 bilhão para implantar uma minirrefinaria deno Espírito Santo . A ideia é que a planta fique na área do Porto Central , projeto que deve ser construído em Presidente Kennedy , no Sul do Estado.

refinaria modular à Secretaria Estadual de Desenvolvimento (Sedes). A multinacional atua no país desde 2011, com foco na exploração de petróleo em águas profundas. Representantes do grupo apresentaram nesta quinta-feira (16) os estudos de viabilidade técnica para a criação demodular à Secretaria Estadual de Desenvolvimento (Sedes). A multinacional atua no país desde 2011, com foco na exploração de petróleo em águas profundas.

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A capacidade de refino da unidade deve ser de 20 mil barris de petróleo por dia, podendo chegar a 50 mil. De acordo com o CEO da Oil Group Exploração e Produção, Fabiano Diagoné, já há fornecedores e clientes prospectados. "Estamos num momento de estudo de viabilidade, com alguns clientes e fornecedores já identificados. As expectativas são muito boas", disse.

Se concretizado, o investimento vai ao encontro da expectativa de entidades capixabas de trazer além da produção em mar e terrestre, outras etapas da atividade petrolífera para serem desenvolvidas no Estado, gerando mais empregos e fortalecendo a cadeia produtiva capixaba.

campo de Jubarte após o acordo com a Petrobras. Aliados à outras empresas de exploração, queremos criar um ambiente de negócios cada vez mais propício aos investidores, fortalecendo cada vez mais imagem do Espírito Santo como um estado petroleiro", destacou o secretário de Desenvolvimento, Heber Resende. "O Espírito Santo tem total interesse em atrair refinarias deste porte. Temos uma expectativa de grande produção nocom a. Aliados à outras empresas de exploração, queremos criar um ambiente de negócios cada vez mais propício aos investidores, fortalecendo cada vez mais imagem do Espírito Santo como um estado petroleiro", destacou o secretário de Desenvolvimento, Heber Resende.

Segundo Diagoné, a localização estratégica do Espírito Santo e o equilíbrio financeiro são fatores que favorecem a implantação deste tipo de empreendimento. "Estamos em busca de oportunidades em todo o país. No entanto, consideramos que Espírito Santo está num momento econômico à frente de outros Estados, além de possuir uma localização muito favorável para a nossa logística".

Renato Casagrande (PSB), se reuniu no Rio com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e solicitou ajuda da estatal para que o Espírito Santo recebesse uma planta de refino de óleo. A ideia, segundo ele, não seria é que a Petrobras construa a unidade, mas sim auxilie na atração de empresas privadas abrindo mão do seu monopólio no setor. Em janeiro, o governador, se reuniu no Rio com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e solicitou ajuda da estatal para que o Espírito Santo recebesse uma planta de refino de óleo. A ideia, segundo ele, não seria é que a Petrobras construa a unidade, mas sim auxilie na atração de empresas privadas abrindo mão do seu monopólio no setor.

Outros projetos no porto

usinas termelétricas privadas à gás natural, uma Zona de Processamento de Exportação, e um terminal de regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL). Além da refinaria, outras grandes empresas devem se instalar na área do Porto Central. O complexo industrial-portuário já tem negociações para abrir, uma, e umde Gás Natural Liquefeito (GNL).

Perspectiva do Porto Central Crédito: Divulgação

O Porto Central é uma joint venture entre o Porto de Roterdã e a TPK Logística. Será um porto de águas profundas, podendo assim receber os maiores navios do mundo. Ele será um empreendimento de múltiplo propósito e vai fornecer infraestrutura para instalação de vários terminais portuários.

A expectativa é que, na fase de construção, sejam gerados cerca de 4.700 empregos diretos nas obras do porto e das empresas que se instalarão nele. Os investimentos previstos na primeira fase só para o porto serão da ordem de R$ 3,5 bilhões.