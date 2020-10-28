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Mourão: Pandemia não trouxe privação de artigos de primeiras necessidades

Em evento do setor portuário nesta quarta-feira (28),  o vice-presidente disse que os portos públicos e privados do País têm funcionado normalmente

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 18:14
Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão
Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão Crédito: Alan Santos/PR
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que a pandemia do novo coronavírus não privou os brasileiros de artigos de primeiras necessidades. Em evento do setor portuário nesta quarta-feira (28), ele disse que os portos públicos e privados do País têm funcionado normalmente.
"Diferente do que se poderia imaginar, o repentino surgimento de uma pandemia em nível global, não trouxe privação aos brasileiros dos artigos de primeiras necessidades produzidos no exterior. Ou mesmo dificuldades acima da média que pudessem provocar caos social ou desconforto à população", comentou o vice-presidente da República.
Durante o evento, promovido pela Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), Mourão afirmou que o governo tem buscado criar condições para ampliar e melhorar a estruturação de terminais portuários. Ele ressaltou que a gestão de Jair Bolsonaro está comprometida com a liberdade de empreender.
Mourão também voltou a defender a continuidade da agenda fiscal e afirmou que as reformas tributária e administrativa são essenciais para o sucesso da atividade econômica e competitividade. "É uma característica essencial de um sistema econômico liberal. Para tanto, reconheço que nosso País precisa avançar na agenda de reformas para que sejam oferecidas melhores condições para que o mundo tenha um olhar diferenciado para o Brasil. Atraindo para cá o montante de capital internacional disponível para investimentos."

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