Monopólio da Petrobras prejudica consumidores

Tanques da Petrobras Distribuidora (BR) Crédito: Divulgação internet

Com as recentes altas do dólar e do preço do barril de petróleo, a gasolina e o diesel no Brasil ficaram mais caros nos últimos meses, uma vez que a Petrobras repassa esse custo integralmente ao consumidor, sem se preocupar com a concorrência, afinal, ela praticamente inexiste. O cenário de preços em disparada, que culminou na greve dos caminhoneiros, acende o alerta para uma importante discussão: a do monopólio da Petrobras no refino de combustíveis.

Até 1997 a Petrobras era a única que podia explorar, produzir e refinar petróleo no Brasil. No entanto, naquele ano, a chamada Lei do Petróleo determinou que esse mercado seja aberto para outros concorrentes. De lá para cá, algumas empresas até chegaram para atuar ao lado da estatal na extração e produção de petróleo. Já no refino, no entanto, quase ninguém apareceu.

Hoje, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), das 17 refinarias em operação no país, 13 são da Petrobras e só quatro são privadas: Manguinhos, Univen, Riograndense e Dax Oil. Mas a capacidade delas é minúscula. Juntas, produzem menos de 5% do total da gasolina nacional, enquanto a Petrobras 95%.

De acordo com a pesquisadora da FGV Energia Fernanda Delgado, mesmo com a abertura de direito, a empresa ainda possui hegemonia no setor, controlando toda a cadeia de produção. Para ela, o gigantismo da Petrobras e a concorrência com o governo são as principais receios para novas empresas entrarem no refino.

Tínhamos uma Petrobras monopólica, muito grande. Além disso uma política nacionalista forte até pouco tempo, que dava medo de concorrer com o governo. Com um mercado sem concorrência, não é possível haver preço competitivo e justo, afirma.

INSEGURANÇA

Além do peso da Petrobras, o diretor do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE), Adriano Pires, pontua como empecilho para entrada de empresas no setor o ambiente regulatório.

O problema maior é regulatório porque até pouco tempo a gente tinha tradição de controlar o preço do refino. Sem definições claras sobre isso, não há investidor que arrisque, comenta Pires, que lembra ainda que boa parte da pouca concorrência da Petrobras hoje no Brasil vem da importação de combustíveis.

O economista e presidente do ES em Ação, Aridelmo Teixeira, ressalta que toda essa situação se reflete numa insegurança jurídica que impede o livre comércio. Não há segurança para as empresas entrarem nesse mercado e isso precisa ser construído porque nessa área os investimentos são muito grandes. Não dá para investir com incerteza.

Para Aridelmo, a abertura efetiva do mercado é a única saída para a crise dos combustíveis. Pode reduzir o imposto para conter a alta de agora, mas se o barril de petróleo subir mais não vai ter onde cortar, ressalta.

PROJEÇÃO

Fernanda Delgado, da FGV Energia, acredita que finalmente o setor de petróleo começa a ter uma abertura no Brasil. Há esse entendimento acompanhado de desinvestimentos da Petrobras, com a venda de ativos e mudança da política de preços. Tudo isso aponta para um mercado mais justo, avalia.

Já Pires, do CBIE, vê esse imbróglio como um alerta para necessidade de privatizar refinarias da Petrobras. Vender 100% de algumas refinarias e terminais seria a solução para termos mais concorrência. O que traria um maior conforto até para a Petrobras. A concorrência é a melhor forma de proteger o consumidor, com preços mais justos.

A ANP refutou que haja monopólio e informou que a exclusividade da Petrobras foi extinta por lei em 1997. A Petrobras foi questionada, mas não se manifestou.

Obra da sede da Petrobras em Vitória é investigada Crédito: Bernardo Coutinho

DESVIOS E POLÍTICA DE SUBSÍDIOS AINDA PESAM

Não bastasse o mercado quase hegemônico da Petrobras no país, outros fatores ainda impactam a empresa. Depois de uma verdadeira sangria nos cofres da estatal com o petrolão nos últimos anos, com desvios que estimam-se em R$ 88,6 bilhões, e de anos de uma política de controle de preços pelo governo, a companhia amargou prejuízos e viu seu valor de mercado cair.

Diante desse cenário, para recuperar as perdas, desde julho passado a empresa adotou uma política de preços mais liberal, sem controle governamental, e levando em conta o cenário internacional. Pela nova metodologia, os reajustes são quase diários, o que faz o consumidor ser penalizado pelos anos de desmandos e má administração, na avaliação dos especialistas.

A empresa mudou a forma de reajuste por erros que começaram lá atrás, o que agora tem um impacto muito forte na economia e para o consumidor. A questão que tem que se ver agora é a solução. Se corta impostos por aqui, mas lá fora o barril do petróleo subir mais, não vai adiantar nada, afirma o economia Sebastião Demuner, que defende uma reformulação da política da preços.

Para a pesquisadora da FGV Energia Fernanda Delgado, a redução da carga tributária dos combustíveis seria uma medida paliativa, mas não resolutiva. Qualquer redução de imposto é bem-vinda para a sociedade, mas ainda não vai ter um impacto que se espera. Isso só teríamos com uma concorrência mais efetiva no setor de refino, avalia.

Fernanda explica que essa concorrência faria o preço cair. Quanto mais empresas explorando, refinando e competindo, esse preço será menor. É um caminho acertado essa abertura de mercado do ponto de vista técnico e econômico, já que além da queda do preço, também geraria mais empregos, comenta a especialista.





ENTENDA

CRIAÇÃO

A Petrobras foi criada em 1953, no governo de Getúlio Vargas, concentrando todas as atividade de exploração, produção e refino.

FIM DO MONOPÓLIO

A lei do petróleo, de 1997, quebrou a exclusividade da Petrobras e permitiu a entrada de outras empresas nas atividades exercidas por ela. De lá para cá, companhias chegaram para atuar ao lado da Petrobras na extração e produção.

PRÉ-SAL

Em 2016, o Congresso aprovou também o fim da exclusividade da empresa na exploração do pré-sal.

20 ANOS DEPOIS

Apesar do fim do monopólio por lei, no refino de combustível quase nenhuma empresa apareceu. A concorrência com uma empresa gigante e com apoio governamental é um dos fatores que levam a esse receio, além da insegurança jurídica, segundo especialistas.

REFINO HOJE

Das 17 refinarias em operação no país, 13 são da Petrobras e só quatro são de concorrentes privadas: Manguinhos, Univen, Riograndense e Dax Oil. No entanto a estatal é responsável por 95% do combustível produzindo nacionalmente.

IMPACTOS

Sem concorrência, a Petrobras pode cobrar o preço que quer, sem haver pressão por preços mais competitivos, o que pesa no bolso do consumidor.