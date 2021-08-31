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Setor econômico

Ministro da Infraestrutura nega que crise política esteja atrapalhando concessões

Segundo o ministro, há bastante interesse de investidores nos certames realizados e agendados

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 16:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 ago 2021 às 16:42
Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas
Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, voltou a destacar a agenda de leilões do Brasil e negou que as concessões estejam sendo atrapalhadas por uma eventual crise política no país, argumentou em resposta a pergunta no Fórum de Economia CNN. Segundo o ministro, há bastante interesse de investidores nos certames realizados e agendados.
Tarcísio destacou o leilão da Dutra, rodovia que liga os Estados de Rio de Janeiro e São Paulo, que está marcado para outubro.

O presidente da Associação Brasileira e Indústrias de Base (Abdib), Venilton Tadini, concordou com o ministro e destacou que nossos projetos de concessão são muito atrativos, têm qualidade e coerência técnica, e que não é verdade que há pouca concorrência externa, ainda mais considerando o período de alta liquidez no mundo.

Segundo Tadini, o que atrapalha mesmo as concessões são as revisões e mudanças de regras, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sobre transferência de concessões e participações societárias. "Isso poderia rever concessões feitas há 20 anos."

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