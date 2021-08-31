Ministro da Infraestrutura nega que crise política esteja atrapalhando concessões

Tarcísio destacou o leilão da Dutra, rodovia que liga os Estados de Rio de Janeiro São Paulo , que está marcado para outubro.

O presidente da Associação Brasileira e Indústrias de Base (Abdib), Venilton Tadini, concordou com o ministro e destacou que nossos projetos de concessão são muito atrativos, têm qualidade e coerência técnica, e que não é verdade que há pouca concorrência externa, ainda mais considerando o período de alta liquidez no mundo.