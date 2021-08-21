Secretário do Ministério da Infraestrutura participa de feira capixaba

Diogo Piloni é secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, em razão da pandemia da Covid-19, a Mec Show - Feira da Metalmecânica e Inovação - vai acontecer no formato virtual. Neste ano, a programação prevê seis eventos principais que vão estar distribuídos nos meses de agosto (no dia 30), setembro (dias 01, 15, 22 e 29) e outubro (no dia 06).

O primeiro painel "Infraestrutura - Cenários e Perspectivas" vai reunir importantes empresas e nomes do setor. O secretário nacional de portos e transportes aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni, é um dos convidados do evento, marcado para às 10 horas do dia 30 deste mês. Sua palestra vai abordar o sistema portuário nacional, regulação, tecnologias, entre outros pontos da área.

Além dele, vão participar do encontro on-line o diretor-presidente da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), o almirante Murilo Barbosa; a presidente da Imetame Logística, Cristiane Marsillac; o diretor-presidente das unidades Aegea no Espírito Santo, Justino Brunelli; e o diretor-superintendente da Eco101, Julio Amorim.