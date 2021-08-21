Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Metalmecânica e inovação

Secretário do Ministério da Infraestrutura participa de feira capixaba

Diogo Piloni,  secretário nacional de portos e transportes aquaviários do governo federal, vai falar sobre o sistema portuário, regulação e tecnologias em evento da Mec Show no dia 30 de agosto

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

21 ago 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Diogo Piloni é secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura
Diogo Piloni é secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Pelo segundo ano consecutivo, em razão da pandemia da Covid-19, a Mec Show - Feira da Metalmecânica e Inovação - vai acontecer no formato virtual. Neste ano, a programação prevê seis eventos principais que vão estar distribuídos nos meses de agosto (no dia 30), setembro (dias 01, 15, 22 e 29) e outubro (no dia 06).
O primeiro painel "Infraestrutura - Cenários e Perspectivas" vai reunir importantes empresas e nomes do setor. O secretário nacional de portos e transportes aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni, é um dos convidados do evento, marcado para às 10 horas do dia 30 deste mês. Sua palestra vai abordar o sistema portuário nacional, regulação, tecnologias, entre outros pontos da área.
Além dele, vão participar do encontro on-line o diretor-presidente da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), o almirante Murilo Barbosa; a presidente da Imetame Logística, Cristiane Marsillac; o diretor-presidente das unidades Aegea no Espírito Santo, Justino Brunelli; e o diretor-superintendente da Eco101, Julio Amorim.
Interessados em participar da Mec Show ON 2021 podem fazer a inscrição, gratuita, por meio do Sympla
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

Veja Também

Investidores demonstram interesse nas 11 áreas de sal-gema no ES

Briga judicial de 20 anos no ES dá lugar à empresa bilionária de gás

"Porto da Imetame será reestruturante para logística do ES e do Brasil"

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Economia espírito santo Ministério da Infraestrutura Portos do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA
Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados