Veja como fica

Microsoft aposenta 'tela azul da morte' do Windows após 40 anos

Nova versão abandona carinha triste e fundo azul para adotar interface simplificada em preto

SÃO PAULO - A temida tela azul da morte do Windows foi finalmente aposentada pela Microsoft após quase 40 anos. Não que o sistema operacional agora esteja livre de bugs e travamentos, mas uma nova atualização do Windows 11 optou por simplificar a mensagem de erro.>

Reparação da Bacia do Rio Doce é impulsionada com repasse de R$ 10 bilhões

Microsoft aposenta 'tela azul da morte' do Windows após 40 anos

O anúncio ocorreu em 28 de março e foi confirmado em um blog publicado nesta quinta-feira (26). Ainda neste trimestre, usuários com a versão mais recente do software verão a carinha triste em um fundo azul ser substituída por uma tela preta mais simples.>

A atualização também será acompanhada de um novo recurso chamado Quick Machine Recovery (recuperação rápida de máquina), mecanismo para PCs que não conseguem ser reiniciados com sucesso.>

No texto, a empresa diz que as mudanças fazem parte de um esforço contínuo maior para reduzir interrupções capazes de afetar a produtividade e a continuidade de negócios.>

"A UI [interface de usuário] atualizada melhora a legibilidade e se alinha melhor com os princípios de design do Windows 11, enquanto preserva as informações técnicas na tela para quando forem necessárias", disse a Microsoft.>