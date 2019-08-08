Mesmo com passagem aérea mais cara, inflação no ES fica em 0,04%

Avião sendo abastecido no Aeroporto de Vitória Crédito: Luísa Torre

A alta no custo das viagens ocorreu exatamente no período das férias. Apesar do fenômeno ter acontecido em todo o país, o avanço no valor cobrado do consumidor que parte do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles foi o segundo maior do país, ficando atrás apenas de Curitiba (34,20%). No Brasil, crescimento foi de 18,63%.

Vale destacar também que houve um crescimento de 4,28% no preço das passagens de ônibus interestaduais e de 3,88% nos preços cobrados em excursões na Grande Vitória.

No setor alimentício, os maiores aumentos foram no mamão (31,50%) e na manga (16,24%). A farinha de trigo também ficou mais cara para os capixabas (4,8%). Mas também houve queda no preço dos alimentos, principalmente no tomate, que registrou uma diminuição de 19,38%. O preço do peixe também caiu 14,15%, assim como o feijão carioca (-8.27%).

BRASIL

No país, o IPCA fechou em alta de 0,19%, a menor taxa para o mês em cinco anos. O resultado foi bem acima do que o registrado no Estado.A alta de 4,48% na conta de luz foi o que pressionou o índice.

Apesar da aceleração, a taxa é a menor para meses de julho desde 2014, quando ficou em 0,01%. O índice acumula alta de 2,42% em 2019 e de 3,22% nos últimos 12 meses, seguindo abaixo da meta de 4,25% definida para o ano.