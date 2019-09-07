Match do emprego: tecnologia conecta vagas a profissionais

Mariza Coelho, coordenadora de recursos humanos, e Emily Ferreira se encontraram por causa da internet Crédito: Ricardo Medeiros

O jeito de as pessoas procurarem emprego mudou, assim como a forma de as empresas divulgarem as vagas de trabalho. A tecnologia é a grande responsável por essa transformação. Estar conectado pode ajudar patrões a acharem colaboradores e profissionais a conquistarem uma oportunidade.

LinkedIn, aplicativos e até redes sociais têm se tornado ferramentas importantes na hora de recrutar novos trabalhadores. As ferramentas também reduzem as distâncias na hora de promover o “match do emprego”. Muitas vagas até estão disponíveis na cidade que a pessoa mora, porém outras oportunidades podem estar em outros Estados e países.

O jornalista Leonardo Nunes, de 37 anos, é um exemplo de pessoa que passou por uma grande mudança profissional e pessoal por causa de um perfil numa rede de contatos. O “encontro perfeito” ocorreu no Linkedin, mídia usada tanto por profissionais que estão à procura de uma colocação no mercado quanto por pessoas que querem apresentar seu currículo.

Na rede, ele soube da vaga de coordenador Regional de Comunicação da Pró-Saúde no Pará, entidade filantrópica de gestão de serviços de saúde e administração hospitalar. O processo de seleção durou dois meses.

“Eu trabalho com comunicação. É minha obrigação diária acompanhar os noticiários e os debates nas redes sociais. E justamente, em uma destas plataformas, eu vi uma oportunidade profissional que me chamou a atenção por ser em um cargo de gestão. Fiz uma pós-graduação e uma MBA para justamente atuar nesta função, mas sempre soube que era um passo de cada vez. Pensei, chegou o momento”, comenta.

Nunes acredita que essa experiência na carreira e, também pessoal, só foi possível por causa da rede social. “Jamais imaginei sair de Vitória e vir para Belém. Nas grandes empresas, vejo que esse é um movimento natural com bons gestores e me esforço para entrar neste time. Aqui tenho experiências únicas”, diz.

Já a auxiliar de saúde bucal da Odonto Scan, Emily Ferreira, de 21 anos, achou a sua vaga por meio de uma busca no Google. Ela ficou desempregada por um mês e há dois começou no novo emprego.

“Procurei oportunidades de trabalho e cadastrei meu currículo nas redes sociais. No entanto, pelo buscador descobri que havia vaga aberta para auxiliar, enviei o currículo e fui chamada. Acredito que por ter também uma formação técnica somou pontos para a minha recolocação”, conta a jovem.

A coordenadora de recursos humanos da Odonto Scan, Mariza Coelho, afirma que os anúncios das oportunidades de emprego são feitos em grupos de empregos do Whastapp e do Facebook. Segundo ela, o retorno é mais rápido do que fazer a divulgação apenas no site da empresa.

“A divulgação nas redes sociais é quase que instantânea. A tecnologia tem sido essencial por conta da eficiência e rapidez na hora de receber os currículos, além de não ter custos. Ao fazer essa divulgação, os interessados fazem o cadastro no site e, por meio de palavras-chaves, conseguimos identificar o profissional ideal para aquela vaga.”

Pela facilidade de alcance, as mídias sociais funcionam como ferramentas importantes na hora do recrutamento de pessoal. Segundo a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Andreia Bolzan, juntamente à divulgação dos cargos, os recrutadores contam com a ajuda de outras tecnologias para filtrar o candidato mais adequado.

“Da maneira tradicional, o RH pode receber de 100 a 150 currículos por dia, se pensar em dez dias que a vaga fica ativa, são 1.500 documentos para serem analisados. É uma total perda de tempo. Com a tecnologia, os cadastros podem passar por filtros que agilizam a avaliação dos requisitos necessário para aquela função. As empresas ganham velocidade e assertividade usando esse tipo de tecnologia”, ressalta.

COMO PROCURAR

Onde buscar vagas

LinkedIn

Diversas empresas anunciam vagas e contratam profissionais de acordo com o perfil do candidato na rede social. Especialistas orientam que os dados devem estar sempre atualizados.

Facebook

Empresas apostam na divulgação de vagas por meio de grupos ou em suas páginas oficiais.

Google

O Google tem uma ferramenta que pode ajudar quem está procurando emprego ou busca novas chances no mercado de trabalho. O buscador garimpa sites e mostra uma lista de vagas disponíveis. A pesquisa é feita na caixa de busca.

Aplicativos

Aplicativos ajudam na busca por vaga como Empregos, Vagas, Indeed, Infojobs, Catho, TAQE, Sine Fácil, Get Ninjas, entre outros.

Grupos

Participar de grupo de emprego ou de amigos da faculdade no WhatsApp pode ser um bom caminho para saber onde estão as vagas.

Internet

Profissionais podem fazer o cadastro em sites de consultoria ou das próprias empresas. As prefeituras de Vitória (trabalhavix.vitoria.es.gov.br) e da Serra (maisemprego.serra.es.gov.br) contam com sites para a divulgação de vagas.

PATRÕES DE OLHO ATÉ EM QUEM ESTÁ EMPREGADO

A analista de comunicação e marketing da Faesa, Adriana Rodrigues Longuinho, de 36 anos, estava de férias quando recebeu um convite para participar de um processo seletivo. Ela sempre manteve seu perfil nas redes atualizados e estava aberta a novas oportunidades, apesar de na época não estar procurando emprego.

“Sempre houve a intenção de buscar uma vaga, pois pesquisava muito sobre chances na minha área, a média salarial, o perfil de possíveis gestores e as experiências das pessoas. Na ocasião, trabalhava em outra instituição. A recrutadora da faculdade achou meu perfil, encaminhou mensagem e eu entrei em contato quando retornei de uma viagem. Ela me apresentou a proposta ressaltando que eu me encaixava no perfil do cargo, que era na área de eventos. Depois disso, participei da entrevista e fui aprovada. Uso o Linkedin para fazer contato, ler artigos e conhecer as novidades do mundo corporativo”, conta.

Adriana Rodrigues foi "descoberta" na internet pela empresa onde trabalha Crédito: Ricardo Medeiros

Adriana está no novo emprego há cinco meses. Para ela, aproveitar o conteúdo disponível numa rede social profissional é essencial para o seu desenvolvimento. “Tiro o máximo de proveito da plataforma. Quem está ali não está apenas procurando emprego. Na minha opinião, a ferramenta funciona como uma troca de experiências e meio de conhecimento pessoal”, diz.

A postura de Adriana é a mesma de grande parte dos usuários da internet, de acordo com o diretor sênior do Linkedin para América Latina, Milton Beck. Segundo ele, o objetivo de grande parte dos profissionais cadastrados não é procurar novas oportunidades, mas desenvolver a carreira, fazer networking, ler conteúdo, conhecer empresas, entre outras ações enumeradas por ele.

Beck informa que no Brasil são 38 milhões de usuários, sendo que apenas 7 milhões estão procurando emprego. “Avaliamos que apesar de não estarem desempregados, cerca de 31 milhões desses profissionais estão abertos a conversar sobre novos desafios para suas carreiras”, ressalta.

Diariamente, Beck destaca que a plataforma recebe em torno de 12 mil novos usuários. Já as empresas usam a ferramenta para buscar novos talentos, fazer marketing mais assertivo e vender produtos e serviços.

Ferramentas

A busca pelo emprego pode estar na palma da mão. Hoje, com a tecnologia há aplicativos e sites especializados que facilitam a vida do profissional.

A Prefeitura da Serra, por exemplo, tem o site Serra+Emprego, que entre outras coisas, emite um alerta por e-mail para os trabalhadores cadastrados sobre as vagas compatíveis com seu perfil.

Pelo computador ou celular, o profissional consegue verificar a oportunidade disponível. Para isso, é necessário fazer um cadastro no site, informando e-mail, escolaridade, locais e funções de interesse. É importante lembrar que o alerta só avisa sobre a existência da vaga.

Para ser encaminhado ao emprego, o profissional precisa comparecer ao Sine para pegar a carta de encaminhamento. Empresas especializadas na recolocação profissional também apostam na tecnologia e fazem o anúncio de vagas por meio de aplicativo, como é o caso da Currículum, Empregos, Vagas.com e Infojobs.

COMPANHIAS AVALIAM CONTEÚDO QUE CANDIDATO COLOCA NA INTERNET

Quem utiliza as redes sociais deve tomar muito cuidado com o conteúdo que posta. A psicóloga Daniela Morais ressalta que é fundamental cuidar da imagem que quer passar para os seguidores.

“Além de divulgar as vagas nessas plataformas, as empresas pesquisam os perfis dos candidatos. Cerca de 90% das contratações são feitas desta maneira. Uma dica é ficar atento à foto do perfil. Polemizar determinados assuntos ou não postar nada conta pontos negativos ao futuro candidato. Lembrando que a ferramenta mais confiável é o Linkedin, pois nessa plataforma o profissional está falando de carreira”, ressalta.

Outras formas de procurar emprego são os sites das consultorias de recrutamento e seleção ou sites das empresas. Daniela ressalta que, ao fazer o cadastro, é necessário ser o mais objetivo possível.

“Seja qual for a plataforma usada, as informações vão funcionar como vitrine do profissional. Além disso, tanto o Whatsapp como o Facebook contam com grupos de vagas de emprego.”

A professora da Unidade de Gestão e Negócios da Faesa, Fernanda Mendes Pires, lembra que o impacto tecnológico influencia os processos de recrutamento e seleção.

“A modernidade influencia a relação de trabalho e também as profissões. Além de divulgações on-line, os processos seletivo são feitos também com testes e entrevistas pelo meio virtual”, diz.

DICAS PARA QUEM PROCURA EMPREGO

Sites confiáveis

Há uma gama de sites especializados em emprego. No entanto, para não cair em golpes é importante investigar a idoneidade das plataformas digitais. O profissional deve fazer o cadastro em sites de sua confiança.

Currículo atualizado

As informações profissionais devem ser constantemente atualizadas no currículo para aumentar as chances de emprego do candidato.

Requisitos

Antes de se candidatar à vaga, é necessário ler com atenção os requisitos exigidos para os cargos.

Pesquisa

Não basta fazer o cadastro nos sites especializados. É preciso navegar na internet diariamente, fazer busca de vagas e conferir o e-mail.

Trabalhe conosco

Muitas empresas têm um link dentro dos sites chamado “Trabalhe Conosco”. A ferramenta funciona como banco de currículos.

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