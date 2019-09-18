Marcopolo terá fábrica de poltronas e janelas em São Mateus, no ES

Ônibus do Transcol fabricado pela Volare, do grupo Marcopolo, em São Mateus Crédito: Siumara Gonçalves

Preparando-se para a retomada da economia, a Marcopolo - dona da Volare , fábrica de ônibus em São Mateus -, vai investir em uma nova linha de produção de componentes para ônibus, como estruturas para janela e poltronas. A intenção é inaugurar o galpão de fabricação no início de 2020.

Atualmente, os materiais são fornecidos para as montadoras de São Mateus e do Rio de Janeiro por uma unidade de fabricação do grupo situada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

"Nós vamos explorar essa planta, que chamamos de Hub Norte. Todo o Norte do país, a partir do Sudeste até o Norte, será atendido por essa planta. Nós pretendemos, ao longo dos próximos anos, seguir com investimentos para que essa planta tenha capacidade produtiva de atender o mercado, que hoje está recessivo. Mas nós pretendemos também estar preparados para atender a demanda assim que o mercado reagir", explica o gerente industrial da Marcopolo, Regis Magnus.

A estrutura onde os componentes serão produzidos terá cerca de mil metros quadrados. O investimento para verticalização da unidade é de aproximadamente R$ 14 milhões. Ainda não há o número de vagas de emprego que serão abertas com o funcionamento do novo galpão. Segundo Regis, ainda está sendo realizado um estudo para saber quais serão os profissionais necessários. O novo investimento foi anunciado em São Mateus durante comemoração dos 70 anos da Marcopolo

Mercado capixaba

A Marcopolo, que se instalou no Estado em 2014, atualmente produz cinco veículos por dia, mas a expectativa da multinacional é de esse número aumente exponencialmente nos próximos anos, até dobrar. Hoje, a empresa produz veículos leves, de seis toneladas a dez toneladas, da família Volare e ônibus urbanos e escolares da família Torino.

Além da perspectiva de que o mercado nacional retome sua atividade, a empresa já tem em mãos contratos para a produção de ônibus para o GV Bus e para o Programa Caminhos da Escola, do governo estadual.

Neste ano, a unidade de São Mateus deve entregar 120 coletivos para a frota da Grande Vitória e, nos próximos anos, boa parte dos ônibus do Caminhos da Escola.