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Crise do coronavírus

Mansueto: Ajuste fiscal não é prioritário neste ano

Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou ainda que esse é um assunto para o próximo ano, quando o país também precisará retomar a agenda de reformas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 17:47

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 17:47

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse há pouco que ajuste fiscal neste ano deixou de ser uma prioridade diante da necessidade que União, Estados e municípios têm de gastar para combater os efeitos do coronavírus sobre a economia, que já vinha fraca.
Mansueto participou de evento do Tribunal de Contas do Espírito Santo
Mansueto participou de evento do Tribunal de Contas do Espírito Santo Crédito: TCES | Divulgação
De acordo com Mansueto, ajuste fiscal é um assunto para o próximo ano. "Precisamos retomar as reformas", disse o secretário durante participação em uma transmissão ao vivo que a Necton Investimentos realiza neste momento.
Perguntado sobre a retomada do Programa de Privatizações, Mansueto disse que não se pode privatizar por privatizar. Para ele, se sai de uma crise fazendo um debate mais racional.

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Mansueto disse também que só se saberá sobre qual tamanho de PIB o Brasil terá este ano nas próximas semanas. "É difícil dizer. Pode cair 2%, 3%, 5%", disse o secretário do Tesouro. Para ele, o governo está se preparando para um lockdown de três meses, mas que nenhum País passou por isso. "Preferimos ajudar por três meses os Estados, mas se precisar, debateremos aumento", disse o secretário.
O secretário também disse ainda que não vê o Tesouro com dificuldades para se financiar. "Temos colchão de liquidez. Confio no bom debate para chegarmos a um meio termo sobre a ajuda aos Estados", disse.

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