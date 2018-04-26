Mansões de empresários na Ilha do Frade e Ilha do Boi vão a leilão

Duas casas com piscinas e mais de 4.000m² de terreno, localizadas na Ilha do Frade, em Vitória, estão entre os 80 lotes de imóveis, móveis e automóveis que serão leiloados no próximo dia 08 de maio pela Justiça Federal.

Entre os bens ofertados, estão mais de 20 imóveis localizados nas cidades de Vitória, Serra, Guarapari, Vila Velha e Cariacica. Também serão levados a leilão, por exemplo, uma casa na Ilha do Boi e um sobrado na Praia do Canto.

As duas mansões da Ilha do Frade são avaliadas em R$ 16,5 milhões e tem lance mínimo de R$ 12,3 milhões. São duas casas de alto padrão, com piscina e área de lazer, e mais de 1400 m² de área construída.

Outro destaque é uma casa com 454m², localizada na Ilha do Boi, e avaliada em R$ 3,4 milhões. O imóvel pertence a José Sydny Riva, dono do extinto Grupo Nacional de Ensino. Em 2016, ele foi condenado pela Justiça por sonegação . O imóvel pode ser arrematado por R$ 1,7 milhões.

A terceira mansão em leilão está localizada na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do canto. A casa, que pertence a construtora Blokos Engenharia, é avaliada em R$ 5 milhões e por pouco não foi a leilão em 2017. No ano passado, o leilão da casa foi cancelado um dia antes do certame , depois que os herdeiros pagaram a dívida de pouco mais de R$ 2 mil que quase levou o imóvel a ser vendido.

O leilão da Justiça Federal ainda coloca à venda apartamentos na Praia do Morro, em Guarapari, vagas de garagem na Mata da Praia, em Vitória, computadores e veículos.