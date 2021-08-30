Manifesto pedia serenidade e não fazia críticas ao governo, afirma Febraban

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes Crédito: Marcos Correa/PR

A Febraban afirmou que o manifesto atraiu a assinatura de 200 entidades empresariais pedia "serenidade, harmonia e colaboração entre os Poderes da República" e que não participou da elaboração de texto com ataques ao governo ou críticas à atual política econômica.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (30), disse ainda que o manifesto é "fruto de elaboração conjunta de representantes de vários setores, inclusive o financeiro".

A sua publicação -que estava prevista para esta terça (31), mas que teve sua divulgação oficial suspensa pela Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo- "não é decisão da federação dos bancos", afirmou.

Segundo a Febraban, o manifesto "alertava para os efeitos do clima institucional nas expectativas dos agentes econômicos e no ritmo da atividade".

LEIA A NOTA DA FEBREBAN

Nota de Esclarecimento da Febraban

"O manifesto "A Praça é dos Três Poderes", articulado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e apresentado na última quinta-feira às entidades empresariais com prazo de resposta até 17 horas da sexta-feira, é fruto de elaboração conjunta de representantes de vários setores, inclusive o financeiro, ao longo da semana passada.

Desde sua origem, a FEBRABAN não participou da elaboração de texto que contivesse ataques ao governo ou oposição à atual política econômica. O conteúdo do manifesto pedia serenidade, harmonia e colaboração entre os Poderes da República e alertava para os efeitos do clima institucional nas expectativas dos agentes econômicos e no ritmo da atividade.