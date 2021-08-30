Mourão diz que Febraban e Fiesp são pilares da civilização

O vice-presidente Hamilton Mourão Crédito: Reprodução Twitter @GeneralMourao

Em meio à expectativa pela divulgação de um documento em defesa do equilíbrio entre os Poderes, o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse que entidades como a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que participam da elaboração do texto, são pilares da "nossa civilização".

"A Febraban, mais a Fiesp, que estão liderando esse movimento, são daquelas que eu considero o pilar da nossa civilização. São entidades da sociedade civil, com representatividade, e que consequentemente elas têm que sempre fazer valer às pessoas que foram eleitas por eles, o pensamento deles e as necessidades para que haja uma harmonia maior, vamos dizer, e uma comunhão de esforços e interesses entre os encarregados de governar, legislar, e o restante da nação", disse Mourão, ao chegar em seu gabinete, em Brasília.

O manifesto deve ser endossado por uma frente empresarial ampla, não apenas pela Febraban e Fiesp.

A participação da Febraban na articulação, no entanto, atraiu forte oposição da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, a ponto de as duas instituições ameaçarem deixar a entidade.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, tentou deter a adesão institucional do setor bancário ao texto. Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, apoiou a posição da Caixa, elevando a pressão dentro da Febraban até que a divergência se tornou pública no sábado (28).

Os bancos públicos argumentam que não podem permanecer numa entidade que age como partido político e se opõe ao seu acionista, o governo.

Apesar da expectativa de que o manifesto tenha uma linguagem neutra, a defesa do equilíbrio entre os poderes é uma referência ao presidente Jair Bolsonaro

Nas últimas semanas, ele disparou ataques contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) . Em resposta, o presidente do tribunal, Luiz Fux, cancelou uma reunião prevista entre os chefes dos Poderes.

O encontro vinha sendo costurado para tentar pacificar a relação do Planalto com o Judiciário.

Apesar de apelos por moderação, Bolsonaro apresentou um pedido de impeachment no Senado contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Questionado nesta segunda se há perspectiva de uma estabilização da relação entre os Poderes, Mourão disse apostar num distensionamento com o tempo.