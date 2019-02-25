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No mar

Mancha de óleo diminui após vazamento em plataforma da Petrobras no ES

Altas temperaturas contribuem para redução de resíduo que vazou de embarcação
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

25 fev 2019 às 12:09

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 12:09

No dia seguinte ao vazamento de petróleo na plataforma P-58, ocorrido na madrugada deste sábado (23), autoridades informaram que a mancha de óleo reduziu significativamente de tamanho em virtude das altas temperaturas e dos comportamentos do vento e das correntes marítimas. Se mantidas as condições atuais, o contato do óleo com a costa está descartado. A P-58 é a maior plataforma da Petrobras em operação no Estado. Ela está localizada no Parque das Baleias, na Bacia de Campos, no Litoral Sul do Espírito Santo, a cerca de 80 km da costa.
Plataforma P-58 faz parte do projeto Norte do Parque das Baleias, da Bacia de Campos Crédito: Divulgação
Neste domingo (24), o Ibama divulgou uma nota dizendo que o rompimento de mangueira da plataforma ocasionou o vazamento de 260 mil litros de óleo. O superintendente do Ibama no Espírito Santo, Tarcísio Föeger, porém, garantiu que, conforme os dados mais atualizados, foram 188 mil litros lançados ao mar pela maior plataforma da Petrobras no Espírito Santo.
“Fizemos sobrevoo. Temos todos os recursos de modelagem e, a partir dali, tem-se a possibilidade de entender melhor para onde a mancha vai. Uma boa parte desse óleo evaporou. Uma segunda parte, mais densa, continua. Há cerca de 60 metros cúbicos (60 mil litros), a mais de 100 quilômetros do litoral”, afirmou.
Ainda segundo ele, a evaporação da parte menos densa do óleo acontece graças às altas temperaturas e outros fatores ambientais.
Ibama, Petrobras, Marinha e Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgaram uma nota conjunta na noite deste domingo. Informaram que não haverá contato com a costa e que a previsão era a mancha estar toda dispersa ainda no domingo. As equipes usam um conjunto de contenções, com cordões absorventes, boias e outros recursos para retirar o óleo do mar.
“Mantidas as condições atuais, as simulações indicam que o óleo, que segue se dispersando em direção sul a aproximadamente 110 quilômetros do litoral, não atingirá a costa e estará totalmente disperso até o final da tarde deste domingo”, dizia a nota.
Ainda serão gerados relatórios definitivos sobre impactos ambientais. Segundo a Petrobras, o vazamento foi interrompido imediatamente após a detecção. Não houve vítimas nem impacto à operação da plataforma.
 

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