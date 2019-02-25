Mancha de óleo diminui após vazamento em plataforma da Petrobras no ES

Plataforma P-58 faz parte do projeto Norte do Parque das Baleias, da Bacia de Campos Crédito: Divulgação

Neste domingo (24), o Ibama divulgou uma nota dizendo que o rompimento de mangueira da plataforma ocasionou o vazamento de 260 mil litros de óleo. O superintendente do Ibama no Espírito Santo, Tarcísio Föeger, porém, garantiu que, conforme os dados mais atualizados, foram 188 mil litros lançados ao mar pela maior plataforma da Petrobras no Espírito Santo.

“Fizemos sobrevoo. Temos todos os recursos de modelagem e, a partir dali, tem-se a possibilidade de entender melhor para onde a mancha vai. Uma boa parte desse óleo evaporou. Uma segunda parte, mais densa, continua. Há cerca de 60 metros cúbicos (60 mil litros), a mais de 100 quilômetros do litoral”, afirmou.

Ainda segundo ele, a evaporação da parte menos densa do óleo acontece graças às altas temperaturas e outros fatores ambientais.

Ibama, Petrobras, Marinha e Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgaram uma nota conjunta na noite deste domingo. Informaram que não haverá contato com a costa e que a previsão era a mancha estar toda dispersa ainda no domingo. As equipes usam um conjunto de contenções, com cordões absorventes, boias e outros recursos para retirar o óleo do mar.

“Mantidas as condições atuais, as simulações indicam que o óleo, que segue se dispersando em direção sul a aproximadamente 110 quilômetros do litoral, não atingirá a costa e estará totalmente disperso até o final da tarde deste domingo”, dizia a nota.

Ainda serão gerados relatórios definitivos sobre impactos ambientais. Segundo a Petrobras, o vazamento foi interrompido imediatamente após a detecção. Não houve vítimas nem impacto à operação da plataforma.