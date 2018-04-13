Mamão e manteiga deixam café da manhã mais caro

Café da manhã Crédito: Guilherme Ferrari

A inflação oficial do país parece estar controlada, mas no dia a dia dos capixabas é possível perceber que muitos produtos estão mais caros, afetando diretamente o orçamento. É o caso dos itens mais consumidos no café da manhã. Pesquisa realizada pela Faculdade Doctum mostra que as famílias estão gastando 6,4% a mais para ter alimentos, como leites e frutas, na primeira refeição do dia.

Segundo o levantamento feito por professores da Empresa Junior do Curso de Administração, o custo do café da manhã completo, com 10 itens, por adulto, passou de R$ 162,08 em dezembro passado para R$ 172,48 em março deste ano.

O alimento que contribuiu para essa alta é o mamão papaia que nesse período ficou 94,6% mais caro, saindo de R$ 3,31 para R$ 6,44 o quilo. A banana prata está em segundo lugar nessa escalada dos preços. O quilo passou de R$ 4,64 para R$ 5,96 nos meses avaliados, um avanço de 28,5%.

Coordenador da pesquisa, o professor Paulo Cezar Ribeiro explica que as questões climáticas são as culpadas por essa variação nos preços das frutas. Houve um período neste início de ano bastante quente e seco, depois tivemos muitas chuvas fortes. Tudo isso prejudicou a produção, diz ao explicar o motivo do estudo focar no café da manhã. Em 11 anos de pesquisa nunca vimos mamão chegar a esse valor. Esse preço tão alto chamou a atenção e mostra que há um descolamento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da realidade, acrescenta.

Além das frutas, o leite e seus derivados contribuíram para deixar a cesta de café da manhã mais pesada para o bolso. O valor da manteiga, por exemplo, passou de R$ 7,58 para R$ 8,43, avanço de 11,2%. A muçarela, que custava R$ 21,96 em dezembro de 2017, em março era vendida a R$ 23,10 o quilo.

Segundo Ribeiro, o custo do café completo para uma família de quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças, em março foi de R$ 517,44.

Quem sentiu menos a inflação foram os consumidores adeptos a um café da manhã mais básico: apenas pão, manteiga, café, açúcar e leite. Para eles, o custo cresceu 2,4% no período, puxado pelo incremento nos preços da manteiga e do leite.

INFLAÇÃO OFICIAL

A inflação oficial do país ficou em 0,09% em março, bem abaixo dos 0,32% de fevereiro. Segundo o gerente do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Fernando Gonçalves, a desaceleração do índice de março se deve principalmente à redução dos preços das passagens aéreas, em média 15% mais baratas. Em Vitória, de acordo com o IBGE, o IPCA teve queda de 0,28% em março na comparação com o mês de fevereiro e alta de 0,44% no acumulado do ano.