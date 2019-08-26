Veja o que fazer

Mais de 25 mil veículos utilizam o GNV de forma irregular no ES

O motorista deve instalar o kit gás em uma empresa homologada pelo Inmetro. No Estado, dez empresas estão autorizadas a fazer o serviço

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 09:51

Motoristas reclamam de aumento no preço do Gás Natural Veicular (GNV) na Grande Vitória Crédito: Eduardo Dias

Mais de 25 mil veículos no Espírito Santo utilizam o Gás Natural Veicular (GNV) como combustível de forma irregular, sem atender aos critérios de segurança exigidos. A informação é do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), segundo estimativa até maio deste ano. Segundo o órgão, até maio, 38.263 veículos estavam registrados no Detran-ES para utilização de GNV.

A modificação do veículo para o uso do GNV precisa de autorização prévia do Detran-ES. A mudança deve ser registrada no Certificado de Registro de Veículos (CRV) e no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

O motorista deve instalar o kit gás em uma empresa homologada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Em seguida, tem que procurar uma empresa de inspeção de segurança veicular, que também precisa estar autorizada pelo Inmetro. No Estado, apenas 10 empresas têm autorização para fazer esse trabalho (veja abaixo).

Multa

Anualmente, os veículos que utilizam o GNV como combustível devem realizar inspeção de segurança e

apresentação de novo CSV . De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo com a característica alterada, assim como sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória, são infrações graves, com penalidade de multa de R$195,23 e cinco pontos na carteira.

Conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado é infração gravíssima, com multa de R$293,47 e sete pontos na carteira e apreensão do veículo. Além disso, usar gás liquefeito de petróleo para fins automotivos, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, é crime contra a ordem econômica previsto na Lei Nº 8.176, de 1991, com pena de detenção de um a cinco anos

Inspeção veicular

O Estado inteiro tem apenas 10 empresas credenciadas ao Inmetro que fazem a inspeção veicular (na Grande Vitória, são cinco). Veja onde procurar o serviço no Espírito Santo:

Colatina

-Inspeção Técnica Colatina Ltda., na rodovia Gether Lopes de Farias, bairro Carlos Germano Naumann;

Cachoeiro de Itapemirim

- Inspeção Técnica Ltda , na avenida Mauro Miranda Madureira, 1.122-A  Galpão, Coramara

- Niluhe  Inspeção Veicular Ltda  ME, na rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, s/nº, KM 4,6  Safra

São Mateus

- Vitran Engenharia, na rodovia Governador Mario Covas, 633. bairro Vila Nova

Vila Velha

- Universo das Inspeções, na avenida Carlos Lindenberg, 5030  Planalto

- Qualitec, na avenida Carlos Lindenberg, 4723, bairro Nossa Senhora da Penha

Cariacica

- CIVA, na BR 262, Km 15 - Jardim América

- Vitran Engenharia, na BR 101 (Contorno), Km 291, bairro Nova Valverde

Serra

- IQT, na BR 101 Norte, Km 12 - Carapina

Linhares

- Central Linhares, na avenida Pref. Anário Marreiro, 873 - Nossa Senhora da Penha

