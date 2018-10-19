Mais de 10 mil imóveis com prestações a partir de R$ 199

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Sair do aluguel e comprar uma casa própria pode estar mais próximo de caber no seu orçamento do que você imagina. Entre as quase 10 mil unidades disponíveis na 25ª edição do Salão do Imóvel da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), os consumidores encontram apartamentos com parcelas abaixo de R$ 200, bem mais baixo que o valor de um aluguel. Os valores dos imóveis são a partir de R$ 124 mil.

As construtoras MRV e Metron oferecem no feirão unidades na Serra com prestações a partir de R$ 199, dependendo do perfil dos clientes. São empreendimentos incluídos no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que conta com subsídios do governo federal. O evento começou ontem na Arena Shopping Vitória e vai até o próximo domingo.

No bairro de Morada de Laranjeiras, próximo ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, a Metron tem o condomínio Via Jardins, que conta com apartamentos de 1 e 2 quartos e área de lazer completa, incluindo piscinas adulto e infantil, cercadas com gradil de proteção, playground, mini quadra esportiva e fitness, entre outros atrativos.

Já a MRV destaca o condomínio Viva Mare, localizado na região de Manguinhos. O espaço tem apartamentos de dois quartos e uma área de lazer equipada, incluindo bicicletas compartilhadas que ficarão disponíveis para os moradores.

O primeiro dia de evento reuniu muitos consumidores em busca da realização do sonho da casa própria. Além do preço, os clientes procuram uma boa localização, mais perto do trabalho ou do colégio dos filhos. Esse é o caso do operador de produtos José Carlos da Silva Júnior, de 39 anos, que estava correndo atrás de mais comodidade para a família.

Estou olhando as condições de um apartamento em Vitória, mais próximo do colégio do meu filho, que estuda em Jardim da Penha. Minha expectativa é fazer uma boa negociação e conseguir um preço mais em conta, comenta José, que estava no Salão do Imóvel com a esposa, a assistente social Daniela Silva, e o filho , de 11 anos.

José com a esposa, a assistente social Daniela Silva, e o filho de 11 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

A 25ª edição reúne cerca de 40 expositores, entre construtores, incorporadoras, loteadoras, imobiliárias e instituições financeiras. O imóvel mais barato, segundo a Ademi, tem preço de R$ 124 mil. Entre as possibilidades, estão desde unidades de um a cinco quartos nos segmentos econômicos e do Minha Casa Minha Vida, até empreendimentos de médio e alto padrão.

Outro destaque da programação está a Arena de Debates, com discussão sobre o futuro das cidades e o formato dos imóveis do futuro, bate-papos sobre financiamento habitacional, dicas de decoração, sustentabilidade, mobilidade urbana e um Pátio Gourmet, com vários food trucks.

Um dos imóveis que faz parte do feirão Crédito: Carlos Alberto Silva

ALGUMAS OPORTUNIDADES

Pinheiro de Sá

Condomínio Clube Vivenda Tropical

Localização: Jardim Tropical, na Serra

Descrição: Apartamento de 47 a 51 m² de dois quartos com e sem suíte. Garagem coberta, área de lazer com piscina, pizza grill, salão de festas, playground

Preços: De R$ 140 mil a R$ 190 mil. Parcelas a partir de R$ 580

Metron

Condomínio Via Jardins

Localização: Morada de Laranjeiras, na Serra

Descrição: Apartamentos de 1 e quartos com varanda , entregues com piso. Área de lazer completa (piscina adulto e infantil com solário, cercadas com gradil de proteção, playground, salão de jogos, salão de festas com cozinha, duas churrasqueiras, mini quadra esportiva e fitness), dois elevadores por torre. Três torres de 11 andares

Preços: a partir de R$ 120 mil. Parcelas a partir de R$ 199. ITBI e registro grátis

MRV

Condomínio Viva Mare

Localização: Região de Manguinhos, na Serra

Descrição: Apartamentos de dois quartos, área de lazer equipada, sistema de segurança com botão do pânico na portaria e bicicletas compartilhadas

Preços: A partir de R$ 128 mil. Parcelas a partir de R$ 199

Morar Construtora

Vista do Bosque  Condomínio Clube

Localização: Centro da Serra

Descrição: Apartamentos de dois quartos e dois quartos privativos. Lazer completo (Salão de festas, Sala de Ginástica, Banheiro Feminino, Masculino e Familiar, Churrasqueira, Cozinha, Depósitos, Área externa, Parque infantil, Piscina adulto com raia de 20m, Piscina infantil, Quadra, Campinho gramado)

Preços: A partir de 124 mil. Parcelas a partir de 450,00

Proeng

Village Park Residencial

Localização: Praia de Itaparica

Descrição: Sala estar/jantar, varanda, cozinha, área de serviço, 02 quartos sendo 01 (um)suíte, banheiro social e área técnica