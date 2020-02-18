Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Maia diz que reforma tributária está bem avançada, mas faz críticas a setor
Reforma Tributária

Maia diz que reforma tributária está bem avançada, mas faz críticas a setor

O presidente da Câmara dos Deputados também afirmou que a agenda com o Ministério da Economia e Banco Central (BC) está bem organizada

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 15:12
Rodrigo Maia (DEM/RJ) em evento  Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira (18), que a reforma tributária está bem encaminhada no Legislativo assim como a agenda com o Ministério da Economia e Banco Central (BC) está bem organizada. "A reforma tributária está bem encaminhada e tem muita chance de avançar", disse o deputado, participante do CEO Conference, evento para o mercado financeiro organizado pelo Banco BTG Pactual, em São Paulo.
Contudo, ele não poupou de críticas a uma parte do setor privado que, de acordo com ele, não quer a reforma tributária e, antes, quer a volta da CPMF.
"Até ressuscitaram o Everardo Maciel ex-secretário da Receita Federal na gestão de Fernando Henrique Cardoso para garoto propaganda da CPMF", criticou Maia.
"Às vezes, a elite também erra. Quer que a sociedade pague a conta de alguns setores", disse o presidente da Câmara a uma plateia repleta de representantes ricos do mercado financeiro.

Veja Também

Chefe de Polícia do governo PH é rebaixado a delegado de bairro

Prévia do PSB entre Sérgio Sá e Majeski foi constrangedora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados