Loja da Digital Tiger recebe ordem de despejo por não pagar aluguel

Loja da Digital Tiger em Campo Grande, Cariacica Crédito: Siumara Gonçalves

foi fechada há quase dois meses pelos próprios funcionários, que alegam estar com salários atrasados, sem receber o 13º salário e com o plano de saúde suspenso. Com uma dívida de aproximadamente R$ 100 mil por não pagar aluguel, a loja da Digital Tiger, da avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, recebeu uma ordem de despejo. A unidade, que alegam estar com salários atrasados, sem receber o 13º salário e com o plano de saúde suspenso.

No ano passado, as seis unidades da Digital Tiger no Espírito Santo foram adquiridas por um grupo de São Paulo que prometeu seguir com as atividades da rede no Estado. No entanto, o último dia que as unidades foram vistas de portas abertas foi em 31 de janeiro. Mesmo com as portas fechadas o site da empresa continua ativo.

O advogado Eduardo de Moraes Torresani, que representa um grupo de funcionários da rede, afirma que a dívida com o aluguel da unidade de Campo Grande é de quase R$ 100 mil e que outros fornecedores estão na mesma situação do proprietário do imóvel, sem receber.

Já o advogado Francisco Bravin, que também defende funcionários das lojas, reforça que os trabalhadores continuam sem receber os salários atrasados e não podem sacar o seguro-desemprego.

O judiciário está tendo dificuldade para encontrar a empresa e notificá-la. Alguns processos conseguimos resolver por edital. Desde o momento que as lojas foram fechadas, nenhum funcionário foi procurado, comentou.

HISTÓRICO

O capital social das empresas Vite Comércio Tecnologia S/A e Bullus & Cia LTDA, que compõem o grupo de lojas Digital Tiger, está avaliado em R$ 9,2 milhões, segundo a Receita federal.

Eletrocity, que também está com as lojas fechadas no Estado, e a Água Mineral Gold, antiga Ingá, no ano passado. Ambas as empresas foram adquiridas pela Totalgest Participações S/A, que faz parte do Grupo Colleman, de São Paulo. O grupo também comprou a, e a Água Mineral Gold, antiga Ingá, no ano passado.

Com a negociação, o empresário Jailson Martins de Almeida presidente da Totalguest assumiu o conselho da Digital Tiger junto com o administrador de empresas Marcio Tolentino.

SEM RESPOSTA

O Grupo Colleman foi procurado durante uma semana para comentar sobre o caso. A reportagem recebeu apenas a resposta de que a diretoria da empresa estava em viagem e retornaria o contato. Até o fechamento desta edição, porém, o grupo não havia dado retorno sobre a demanda.