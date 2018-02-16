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Crise de segurança

Líder do PSB: 'Intervenção do Rio é pra tirar atenção da Previdência'

Para deputado Júlio Delgado, no entanto, é difícil a oposição votar contra o decreto na Câmara diante da situação pela qual passa o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 19:43

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 19:43

Júlio Delgado, líder do PSB na Câmara Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ao entoar o discurso da oposição, o líder do PSB na Câmara, Júlio Delgado (MG), também afirmou nesta sexta-feira (16) que a intervenção na Segurança Pública do Rio foi uma medida adotada pelo governo do presidente Michel Temer com o intuito de tirar a atenção da votação da reforma da Previdência, marcada para a próxima semana, e até agora com placar desfavorável paras a pretensões do Planalto.
"Cheira muito mal. É uma medida muito dura para ser tomada porque eles não conseguiram os votos para a Previdência. A crise no Rio não começou ontem", disse o deputado.
Delgado, no entanto, admitiu que é difícil os deputados da oposição votarem contra o decreto diante da situação pela qual passa o Estado. "Votar contra o decreto é difícil, mas a gente sabe que não existe coincidência política", afirmou ele.
A determinação que autoriza a intervenção na Segurança Pública foi assinada nesta sexta-feira (16) pelo presidente Michel Temer e delimita que o Exército assuma a área no Estado, com responsabilidade sobre as polícias, bombeiros e o setor de inteligência.
 

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