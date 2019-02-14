Home
>
Economia (BR)
>
Leilão terá veículos a partir de R$ 2 mil no ES

Leilão terá veículos a partir de R$ 2 mil no ES

Ao todo, serão ofertados pela secretaria 170 lotes, sendo 96 de carros, 16 de sucatas de veículos e 58 de bens inservíveis como computadores, geladeiras e cadeiras