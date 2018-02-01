Latam reajusta tarifa para transportar malas

A Latam aumentou o valor da tarifa para o despacho de bagagens que ultrapassam a franquia em seus voos dentro do território brasileiro. Em trechos nacionais, o preço da primeira mala despachada subiu de R$ 30 para R$ 40, desde que a reserva seja feita no momento da compra da passagem ou com até 24 horas de antecedência. No momento do check-in, a primeira mala despachada para além da franquia continua a custar R$ 80. O valor da segunda mala despachada subiu de R$ 50 para R$ 60 - no aeroporto, custa R$ 110. A terceira mala custa R$ 80 - R$ 200 no aeroporto.