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Viagem

Latam reajusta tarifa para transportar malas

Bagagem que excede a franquia incluída na passagem passa a custar de R$ 40 a R$ 200 nos voos dentro do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 10:32

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 10:32

Bagagem Crédito: Arquivo/GZ
A Latam aumentou o valor da tarifa para o despacho de bagagens que ultrapassam a franquia em seus voos dentro do território brasileiro. Em trechos nacionais, o preço da primeira mala despachada subiu de R$ 30 para R$ 40, desde que a reserva seja feita no momento da compra da passagem ou com até 24 horas de antecedência. No momento do check-in, a primeira mala despachada para além da franquia continua a custar R$ 80. O valor da segunda mala despachada subiu de R$ 50 para R$ 60 - no aeroporto, custa R$ 110. A terceira mala custa R$ 80 - R$ 200 no aeroporto.
Os novos valores valem para passagens emitidas a partir de 29 de janeiro. A franquia de bagagem incluída depende da classe tarifária adquirida e do trecho.
Nos voos internacionais, o despacho da bagagem extra continua custando entre US$ 90 e US$ 150.
O quadro de tarifas por trecho voado está no site da Latam.

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