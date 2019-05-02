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Latam e Emirates terão voos compartilhados em 17 rotas no Brasil

Não é o primeiro codeshare da Emirates com uma companhia brasileira. A Gol já possui esse acordo, e também uma parceria entre seu programa de milhagem, o Smiles, com o da empresa de Dubai, o Skywards

Publicado em 

02 mai 2019 às 20:04

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 20:04

Voo da Latam Crédito: Reprodução/Youtube | Arquivo
A Latam e a Emirates anunciaram nesta quinta-feira (2) uma parceria de codeshare, quando duas companhias aéreas vendem passagens uma da outra, em um voo operado com o código próprio da empresa.
A parceria colocará 17 cidades brasileiras da malha doméstica da Latam ao alcance de passageiros da Emirates, que opera voos no Brasil em São Paulo (Guarulhos) e Rio de Janeiro (Galeão), para Dubai, seu hub nos Emirados Árabes, e também para Buenos Aires e Santiago.
Não é o primeiro codeshare da Emirates com uma companhia brasileira. A Gol já possui esse acordo, e também uma parceria entre seu programa de milhagem, o Smiles, com o da empresa de Dubai, o Skywards. Isso significa que, ao voar com a Emirates, o passageiro pode optar entre pontuar as milhas no Skywards ou no Smiles.
Vale lembrar que a Latam já possui um relacionamento próximo com outra companhia do golfo Pérsico, a Qatar Airways, grande rival da Emirates.
A parceria acontece em duas frentes: ambas são integrantes da aliança oneworld, o que significa programas de milhagem conectados. Além disso, a Qatar tem 10% das ações da Latam, e arrendou por alguns meses durante o ano passado um Airbus A350 com o branco, azul e coral da empresa chileno-brasileira, que fazia voos da Qatar entre Doha e Munique.
As rotas domésticas da Latam que terão codeshare com a Emirates serão: de/para São Paulo (Guarulhos): Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Goiânia, Londrina, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Luís e Vitória; de/para Rio de Janeiro (Galeão): Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Goiânia, Manaus, Natal e Vitória.

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