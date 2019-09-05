Justiça proíbe Banco do Brasil de cobrar dívidas de produtores do ES

De acordo com o texto da ação, os agricultores pediram ao banco que a dívida fosse renegociada, já que eles se encontravam na situação descrita pela lei, porém, a instituição recusou o apelo. Como usaram, em muitos casos, a casa, o carro e até a propriedade como garantia para obter o empréstimo, com oso banco poderia liquidar a dívida hipotecando esses bens.