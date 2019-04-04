Home
Justiça determina bloqueio de R$ 100 milhões da Braskem

O Ministério Público e a Defensoria Pública de Alagoas pediram o bloqueio, na terça, de R$ 6,7 bilhões, mas o juiz Pedro Ivens Simões de França limitou o valor a R$ 100 milhões