Jovens faturam para viajar e beber cerveja

Imagine fazer viagens internacionais o ano todo com sua namorada, para fotografar ensaios de moda, e ainda receber R$ 50 mil por ida? Ou rodar o Brasil e o mundo e contar suas experiências nos lugares mais encantadores, ganhando para isso? Que tal comer e beber de graça, provar vinhos ou caçar novas cervejas pelo mundo, tudo isso sendo remunerado? Parece sonho, mas é realidade de trabalho de alguns capixabas.

Há pouco mais de dois anos, o fotógrafo e videomaker Lucas Pinhel, 24 anos, tinha uma agência de publicidade em Vitória. Mas suas fotos, principalmente as que tinha a namorada como foco, a digital influencer e modelo Jéssica Dantas, começaram a chamar atenção. De repente, começou a ser convidado por outras influenciadoras digitais para viagens internacionais.

Elas conheceram meu trabalho por Instagram, e queriam que eu fotografasse elas. O primeiro convite foi para a Grécia. Depois disso, embalou. Fui recebendo outros convites e agora eu que organizo as viagens, convido as modelos, fecho com as marcas. Eu proponho o destino e falo quem são os modelos, a Jéssica e outra pessoa. Tem pacotes prontos, com quantidade de roupas e tudo, conta Lucas.

Em 2017, eles fizeram 14 viagens para fora do país para fotografar, fora as viagens domésticas. Entre os destinos, estão Espanha, Itália, Marrocos, Grécia e Ushuaia (Argentina).

Em relação à remuneração, o céu é o limite. Depende das marcas e do acordo que faz com elas. Mas numa viagem de uma semana dá para ganhar R$ 50 mil limpo, após os custos. Varia conforme a quantidade de roupas que leva na viagem. Mas têm blogueiras que ganham R$ 200 mil, R$ 300 mil. Nós éramos sócios na agência em Vitória e mudamos para São Paulo, pois vimos que era um trabalho bacana e com uma remuneração também bacana, avalia Lucas.

É preciso, no entanto, estar disposto a ralar muito. É muito desgastante. A gente tem que aproveitar a luz natural, então, às vezes, fotografa das 8h até 20h e nem almoça. Tem que entregar as fotos durante a viagem. Fisicamente, é muito desgastante. Engordei muito porque não consigo comer direito, não tem horário, diz o fotógrafo.

Quando os dois voltam de viagem, retornam solicitações de orçamento, pegam trabalhos em São Paulo e no Rio e editam fotos e vídeos que não conseguiram terminar durante a estada fora.

Jéssica é de Cachoeiro, e Lucas, de São Paulo, mas cresceu no Espírito Santo. Ele conta que no Estado não conseguia nem mesmo cobrar R$ 5 mil em um ensaio de moda, pois o mercado é muito restrito.

As marcas são acostumadas a não pagar por modelos, usam uma amiga da filha bonita, e os fotógrafos têm um mercado muito ruim. Em São Paulo, as marcas grandes prezam por qualidade, conta.

CAÇADORA DE CERVEJA

Há 10 anos acompanhando o mercado de cervejas artesanais e há 4 trabalhando nele, a beerhunter Taiga Cazarine, 31 anos, tem uma missão na WBeer: encontrar novas e interessantes cervejas pelo mundo para vender aos clientes da empresa.

Ela é jornalista e tem formação de sommelier, mestre em estilos e tecnólogo de produção de cervejas. Em seu dia a dia, há degustações, negociação com fabricantes e distribuidores, e produção de conteúdo técnico. Ela ainda faz viagens para feiras para descobrir novos sabores. A pergunta das pessoas é: você só bebe? Não, eu bebo também. O dia a dia é mais negociação que degustação. São orçamentos, metas, atender o que o cliente está pedindo.

CONTRATADA PARA INVENTAR FESTAS

Coordenadora da equipe de criação de uma produtora de eventos de Vitória, Farah Victor, 30, tem como tarefas criar festas e fazê-las acontecer. Às vezes, até atua como DJ. Mas não é só isso: com sua equipe, faz desde a divulgação nas redes até a seleção de DJs e equipe de apoio de três casas noturnas. A gente tem que pesquisar muito música, artistas, fofocas, redes sociais e memes. Se Pabllo Vittar briga com Anitta, a gente cria uma festa. Quando a casa fica lotada, a realização é grande. Já nas festas, não dá para separar trabalho de diversão.

DEGUSTAR VINHOS NO DIA A DIA

Ana Cristina Fulgêncio, de 32 anos, se formou bioquímica agrícola, mas descobriu que estudar enologia a fazia mais feliz. Fez vestibular de novo e hoje é enóloga e somméliere na Wine. No seu dia a dia, provar vinhos é apenas uma das tarefas. As pessoas acham que a nossa vida é só beber e aproveitar. Mas eu e a equipe somos responsáveis por todo conteúdo técnico da Wine. Também orientamos os clientes. Tem a parte da degustação, mas não é um momento do relaxamento. A gente não engole o vinho e observa uma série de detalhes.

ALGUNS DOS EMPREGOS DOS SONHOS

Viajante profissional

Em 2017, a empresa Serasa Consumidor anunciou que buscava um profissional para viajar pelo país e relatar nas redes sociais da empresa, em fotos, vídeos e texto, como é o consumo e as finanças dos moradores de 40 cidades. O salário era de R$ 100 mil por 12 meses de trabalho.

Comer, beber, escrever

Comer e beber de graça... e escrever sobre isso. Essa é a tarefa da blogueira e publicitária Aline Zanardo, 30, que mantém o Rock This Town. O blog surgiu há 2 anos, quando Aline procurava emprego. Hoje, sua renda vem de anúncios e de posts patrocinados no site, além de cobertura de eventos.

Tem que fazer estatísticas de acesso, entregar relatórios para os anunciantes, além de ir nos lugares, fazer resenhas e postar fotos e vídeos. Tem que ter espírito empreendedor e lidar com gente que quer trabalhar em troca de um hambúrguer, conta ela.

Paquerador profissional

O site de relacionamento Match.com abriu uma vaga em 2015 para alguém que se interessasse em viajar o mundo para namorar. O selecionado embarcaria em uma viagem de seis semanas para locais como Nova York e Paris, buscando lugares bacanas para namorar e marcar encontros.

Tagger

A Netflix contratou um funcionário no Brasil em 2016 para o cargo de tagger. A função consiste em analisar o conteúdo oferecido por streaming e escolher as melhores palavras-chave para classificar o programa.

Zelador de ilha paradisíaca

Em 2009, um britânico foi contratado como zelador de um conjunto de ilhas paradisíacas do Estado de Queensland, na Austrália. Entre as funções, está explorar as ilhas, nadar e alimentar tartarugas. O contrato de seis meses tinha salário de cerca de R$ 40 mil mensais.

Babá de panda

Um centro de pesquisa da China recrutou, em 2016, candidatos a babás de bebês pandas para alimentar, limpar e brincar com os filhotes. A remuneração era de cerca de 32 mil dólares por ano.

Redes sociais da família real britânica

A Família Real Britânica abriu uma seleção, em 2016, para contratar um profissional de social media para cuidar das redes sociais da realeza no Twitter e Facebook, por uma remuneração de cerca de R$ 250 mil por ano. O local de trabalho era outro atrativo: no Palácio de Buckingham.

Testador de motéis

Um site que divulga motéis em todo o Brasil abriu em 2017 uma seleção para testador de motel, com remuneração de R$ 2 mil por mês, mais benefícios. O trabalho consiste em avaliar motéis pelo Brasil, se hospedando nos locais como cliente e podendo ir com um acompanhante.

Atleta de e-sport

E-sports são esportes eletrônicos, ou seja, jogos. Os jogadores profissionais são chamados de atletas, que disputam torneios de games como League Of Legends, Counter Strike Go e DOTA 2.

Jogador de poker

Existem pessoas que passam o dia jogando poker on-line e chegam a ganhar milhões, dependendo da habilidade. É possível, ainda, ser um jogador patrocinado por alguma marca, tendo salário mensal fixo.

De destino em destino

Altier Moulin, 37, trabalhava como gerente de comunicação. Mas, em 2013, decidiu mudar de carreira e apostar no blog de viagens Pé Na Estrada. Foi tudo feito com planejamento, estratégia e foco. Dois meses depois de sair do emprego, já estava viajando a convite, com tudo pago. A parte difícil é ter mente de empreendedor, ver o foco do blog, pesquisar o mercado.