Jovem Aprendiz: entidades elevam pressão contra MP que flexibiliza programa

Joana Cunha

SÃO PAULO - Entidades que têm se reunido há meses para defender o programa do jovem aprendiz contra investidas do governo Bolsonaro para flexibilizá-lo, aumentaram a pressão nos últimos dias. A medida provisória com as novas regras deve ser votada nesta segunda (29).

A medida retira exigências como o número obrigatório de participantes do programa nas empresas e cria uma regra que permite a manutenção de aprendizes já efetivados por até doze meses, o que pode minguar a entrada de novos jovens.

Empresas negociam com deputados para derrubar medida Crédito: Elaine Menke / Câmara

Entidades como o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) e o Sinait (sindicato que representa os auditores fiscais do trabalho) afirmam que o governo tenta enfraquecer o conceito de aprendizagem no Brasil.

Pelos cálculos do Sinait, mais de 600 mil vagas do programa podem acabar em até três anos. Humberto Casagrande, presidente do Ciee , afirma que os grupos contrários ao tema estão negociando com os deputados pela derrubada da medida provisória.

"Esse pessoal que é contra os aprendizes não consegue revogar a lei de uma vez só. Então, eles fazem técnicas de guerrilha que vão matando vagas", diz Casagrande.