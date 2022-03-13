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Perfil da juventude brasileira

Culto ao trabalho é característica comum entre jovens do Sudeste

Estudo desenvolvido pela equipe de Inteligência da Globo destaca que maior concentração de evangélicos está no ES

Públicado em 

13 mar 2022 às 18:49
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Jovens fazendo planejamento de tarefas em escritório
Jovens fazendo planejamento de tarefas em escritório Crédito: Foto de Christina Morillo no Pexels
Um estudo elaborado pela equipe de Inteligência da Globo (“Jovens e o Brasil em Movimento”), divulgado na última quarta-feira (9), traz dados sobre as características regionais da juventude brasileira. Um perfil comum entre a população dessa faixa etária que mora no Sudeste é o culto ao trabalho. 
De acordo com o estudo, esse comportamento se dá de diferentes formas: 
  • na mega urbanidade: você é o que você faz; 
  • na mega urbanidade praiana: o trabalho importa, mas qualidade de vida também; 
  • no universo caiçara: o trabalho é para sustento da família;
  •  no universo caipira: o trabalho é honra, mas tem hora pra começar e acabar.*
Além disso, a juventude da região se destaca por: acreditar menos que o modelo ideal de família é o tradicional; ter maior percentual de solteiros;  possuir maior proporção dos que dizem que sairiam do país, se pudessem; e ter maior percentual de pessoa que possuem amigos que só conhecem pelas redes sociais.**
Jovens em happy hour em uma sexta-feira
Jovens em happy hour em uma sexta-feira. Na mega urbanidade praiana, o trabalho importa, mas qualidade de vida também. Crédito: Foto de Kampus Production no Pexels
É importante ressaltar que o Sudeste corresponde a 42% do total da população brasileira (89, 3 milhões) e concentra mais de 50% do PIB do país.
ES
Outro destaque do estudo é sobre a população evangélica capixaba. O Espírito Santo registra a maior concentração de pessoas dessa religião no país, com o crescimento maior de adeptos entre a população jovem. *
Saiba mais sobre as características da juventude em todas as regiões brasileiras.
*Fonte: Pesquisa Inesplorato ‘Culturas Brasileiras’ para CMI – IM - Globo 2014, 2016 e 2020 | ** Fonte: Pesquisa Ibope - Jovens Brasileiros para CMI – IM Globo 2018

Aniversário da Best Senior

Edifício da Best Senior na Praia do Canto, em Vitória
Edifício da Best Senior na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Best Senior
A empresa de planos de saúde capixaba Best Senior completou um ano na última quarta-feira (09). Para comemorar, reuniu as principais referências do estado na comercialização de planos de saúde e seguros e lançou uma nova campanha de vendas, que tem o objetivo de reconhecer parceiros comerciais e trazer condições de contratação ainda melhores aos clientes da operadora, beneficiários a partir de 49 anos.
Com um programa de medicina preventiva e uma ampla rede hospitalar, a Best Senior busca alcançar o reconhecimento do mercado e ser o melhor produto para o seu público-alvo.

Corrida da Penha está de volta

Convento da Penha, em Vila Velha
Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
A Corrida da Penha, uma das mais tradicionais do Espírito Santo, está de volta este ano com novidades e com premiação total de R$ 12.000,00. A prova acontecerá no dia 17 de abril com o percurso de 7,1 km, da Praça do Ciclista até o Parque da Prainha, em Vila Velha. Podem participar maiores de 16 anos.
Uma das novidades deste ano é a Corridinha da Penha, voltada para crianças de 6 a 12 anos. O percurso terá entre 60 e 120 metros e será realizado integralmente no Parque da Prainha, logo quando acabar a prova principal, com previsão de início a partir das 9h.
Iniciada em 2006, a corrida está em sua nona edição. O evento faz parte das comemorações da Festa da Penha, terceira maior celebração religiosa do Brasil. Ambas as provas têm realização da Rede Gazeta e organização da Premium Comunicação Integrada de Marketing.

TEM VAGA!

A Rede Gazeta está com novas oportunidades abertas para profissionais de Marketing e de Comunicação. São vagas em diversas áreas para suas unidades em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Os cargos em aberto são de Assistente de Marketing (2 vagas), Assistente de Eventos (1 vaga), Contato Comercial - Publicitário (1 vaga), Estagiário em Jornalismo (1 vaga) e Estagiário em Publicidade e Propaganda (1 vaga).
Para saber os detalhes de cada um dos processos seletivos, acesse a nossa página.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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