Culto ao trabalho é característica comum entre jovens do Sudeste

Jovens fazendo planejamento de tarefas em escritório Crédito: Foto de Christina Morillo no Pexels

Um estudo elaborado pela equipe de Inteligência da Globo (“Jovens e o Brasil em Movimento”), divulgado na última quarta-feira (9), traz dados sobre as características regionais da juventude brasileira. Um perfil comum entre a população dessa faixa etária que mora no Sudeste é o culto ao trabalho.

De acordo com o estudo, esse comportamento se dá de diferentes formas:

na mega urbanidade: você é o que você faz;

na mega urbanidade praiana: o trabalho importa, mas qualidade de vida também;

no universo caiçara: o trabalho é para sustento da família;

no universo caipira: o trabalho é honra, mas tem hora pra começar e acabar.*

Além disso, a juventude da região se destaca por: acreditar menos que o modelo ideal de família é o tradicional; ter maior percentual de solteiros; possuir maior proporção dos que dizem que sairiam do país, se pudessem; e ter maior percentual de pessoa que possuem amigos que só conhecem pelas redes sociais.**

Jovens em happy hour em uma sexta-feira. Na mega urbanidade praiana, o trabalho importa, mas qualidade de vida também. Crédito: Foto de Kampus Production no Pexels

É importante ressaltar que o Sudeste corresponde a 42% do total da população brasileira (89, 3 milhões) e concentra mais de 50% do PIB do país.

ES

Outro destaque do estudo é sobre a população evangélica capixaba. O Espírito Santo registra a maior concentração de pessoas dessa religião no país, com o crescimento maior de adeptos entre a população jovem. *

*Fonte: Pesquisa Inesplorato ‘Culturas Brasileiras’ para CMI – IM - Globo 2014, 2016 e 2020 | ** Fonte: Pesquisa Ibope - Jovens Brasileiros para CMI – IM Globo 2018

Aniversário da Best Senior

Edifício da Best Senior na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Best Senior

A empresa de planos de saúde capixaba Best Senior completou um ano na última quarta-feira (09). Para comemorar, reuniu as principais referências do estado na comercialização de planos de saúde e seguros e lançou uma nova campanha de vendas, que tem o objetivo de reconhecer parceiros comerciais e trazer condições de contratação ainda melhores aos clientes da operadora, beneficiários a partir de 49 anos.

Com um programa de medicina preventiva e uma ampla rede hospitalar, a Best Senior busca alcançar o reconhecimento do mercado e ser o melhor produto para o seu público-alvo.

Corrida da Penha está de volta

Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A Corrida da Penha, uma das mais tradicionais do Espírito Santo, está de volta este ano com novidades e com premiação total de R$ 12.000,00. A prova acontecerá no dia 17 de abril com o percurso de 7,1 km, da Praça do Ciclista até o Parque da Prainha, em Vila Velha. Podem participar maiores de 16 anos.

Uma das novidades deste ano é a Corridinha da Penha, voltada para crianças de 6 a 12 anos. O percurso terá entre 60 e 120 metros e será realizado integralmente no Parque da Prainha, logo quando acabar a prova principal, com previsão de início a partir das 9h.

Iniciada em 2006, a corrida está em sua nona edição. O evento faz parte das comemorações da Festa da Penha, terceira maior celebração religiosa do Brasil. Ambas as provas têm realização da Rede Gazeta e organização da Premium Comunicação Integrada de Marketing.

TEM VAGA!

A Rede Gazeta está com novas oportunidades abertas para profissionais de Marketing e de Comunicação. São vagas em diversas áreas para suas unidades em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Os cargos em aberto são de Assistente de Marketing (2 vagas), Assistente de Eventos (1 vaga), Contato Comercial - Publicitário (1 vaga), Estagiário em Jornalismo (1 vaga) e Estagiário em Publicidade e Propaganda (1 vaga).

Para saber os detalhes de cada um dos processos seletivos, acesse a nossa página

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.