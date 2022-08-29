Sines do ES reúnem 2.588 vagas de emprego e estágio nesta segunda

As agências de emprego do Espírito Santo abrem a semana com 2.588 postos de trabalho e oportunidades de estágio. As vagas são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para trabalhar com carteira assinada.
De acordo com as unidades, a oferta é atualizada diariamente e os cargos retirados do sistema sem aviso prévio.
Nesta segunda-feira (29), a Grande Vitória reúne o maior volume de vagas, 1.988 chances. Os candidatos devem procurar a Agência do Trabalhador de Cariacica (642 vagas) e nos Sines de Vila Velha (217), Serra (631), Vitória (260) e Cariacica (238).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 217
- Ajudante, auxiliar de bar (5)
- Ajudante de obras (5)
- Almoxarife (1)
- Analista de marketing (1)
- Assistente administrativo - estágio (1)
- Assistente de vendas (6)
- Atendente de lojas (4)
- Atendente de padaria (3)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de cobrança (1)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Balconista de açougue (3)
- Consultor de vendas (18)
- Contador - estágio (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Cozinheiro salgador (1)
- Cuidador de idosos (5)
- Cumim (5)
- Fisioterapeuta geral (1)
- Garçom (5)
- Garçom (1)
- Instalador de equipamentos de comunicação (40)
- Montador (1)
- Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)
- Pedreiro (5)
- Profissional de educação física na saúde - estágio (2)
- Rasteleiro de asfalto (1)
- Repositor - em supermercados (2)
- Salgadeiro (1)
- Soldador (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor interno (79)
- Vidraceiro (1)
- Vigia (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 642
- Açougueiro (17)
- Ajudante (9)
- Ajudante de caminhão (5)
- Ajudante de caminhão e armazém (10)
- Ajudante de confeitaria (1)
- Ajudante de entrega (2)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de mecânico automotivo (1)
- Ajudante de padaria (3)
- Ajudante de pedreiro (8)
- Ajudante geral (2)
- Almoxarife (2)
- Analista contábil (1)
- Analista em marketing (2)
- Analista fiscal (1)
- Armador (8)
- Assistente de comércio exterior (1)
- Atendente (11)
- Auxiliar (4)
- Auxiliar administrativo financeiro (1)
- Auxiliar contábil (3)
- Auxiliar de açougueiro (6)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de carga e descarga (20)
- Auxiliar de corte (1)
- Auxiliar de cozinha (6)
- Auxiliar de estampador (1)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de expedição (3)
- Auxiliar de indústria (3)
- Auxiliar de lavanderia (4)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de logística (11)
- Auxiliar de manutenção predial (3)
- Auxiliar de marketing (1)
- Auxiliar de mecânico automotivo (1)
- Auxiliar de obras (9)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (3)
- Auxiliar de produção - confeitaria (1)
- Auxiliar de produção (8)
- Auxiliar de serviços gerais (9)
- Auxiliar de torneiro mecânico (1)
- Auxiliar departamento fiscal (2)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Auxiliar fiscal (1)
- Auxiliar mecânico (1)
- Balconista (5)
- Caixa (2)
- Caldeireiro maçariqueiro (6)
- Camareira (5)
- Carpinteiro (1)
- Conferente - vespertino (5)
- Conferente (3)
- Copeiro (2)
- Cortador (1)
- Costureira (1)
- Costureira colaretista (1)
- Costureira overloquista (1)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro (7)
- Cuidadora de idosos (3)
- Culinarista chef (1)
- Eletricista (4)
- Eletricista de manutenção nr (1)
- Eletricista mecânico (2)
- Eletricista veicular (1)
- Embalador (1)
- Encanador (4)
- Encarregado de embalagem (1)
- Encarregado de obra (1)
- Encarregado geral (1)
- Estagiário Ensino Médio (2)
- Estagiário(a) em Saúde Bucal (1)
- Estágio Nível Superior (2)
- Estágio PCP (2)
- Estágio superior em Farmácia (4)
- Estágio técnico em Farmácia (4)
- Estampador (1)
- Estoquista (1)
- Faturista (1)
- Fiscal de controle de patrimônio (10)
- Fresador (1)
- Gerente (1)
- Impressor de grandes formatos (1)
- Inspetor de solda n1 (1)
- Maçariqueiro (5)
- Mecânico (4)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico diesel (6)
- Meio oficial de serralheria (1)
- Montador de carreta (1)
- Montador de carros (1)
- Montador de guias e cadeiras (1)
- Montador temporário (1)
- Motorista carreteiro cnh e (20)
- Motorista cegonheiro (3)
- Motorista cnh AB (3)
- Motorista cnh AD (2)
- Motorista cnh B (1)
- Motorista cnh D (14)
- Motorista cnh D/E (2)
- Motorista entregador cnh D (3)
- Motorista entregador (1)
- Oficial (5)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Operador atacarejo frente de loja (20)
- Operador de caixa (6)
- Operador de câmara fria (2)
- Operador de caminhão munck (1)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de equipamentos móveis (1)
- Operador de logística (1)
- Operador de loja (1)
- Operador de máquinas (4)
- Operador de telemarketing (10)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (36)
- Pedreiro de acabamento (10)
- Pedreiro oficial (3)
- Pintor de carreta (1)
- Pintor industrial (3)
- Promotor de vendas (5)
- Recepcionista (5)
- Soldador (1)
- Soldador de chaparia (6)
- Street - captador de clientes (1)
- Técnico de infra estrutura cabista (2)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico em laboratório (1)
- Técnico em manutenção predial (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Televendas (4)
- Torneiro mecânico (1)
- Trabalhador rural (1)
- Tradutor e intérprete de libras (2)
- Vendedor (12)
- Vendedor de peças - interno (1)
- Vendedor externo (10)
- Vendedor interno - televendas (3)
- Vendedor prospector (2)
- Vendedora (3)
- Vagas para pessoa com deficiência:
- Açougueiro (12)
- Ajudante de caminhão (2)
- Ajudante de entrega (2)
- Ajudante de motorista (2)
- Assistente de departamento de pessoal (1)
- Auxiliar administrativo (7)
- Auxiliar de açougueiro (6)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (3)
- Auxiliar de serviços gerais (8)
- Auxiliar departamento fiscal (2)
- Auxiliar geral (1)
- Auxiliar logístico (3)
- Conferente (4)
- embalador (2)
- Merendeira (1)
- Motorista cegonheiro (3)
- Operador atacarejo frente de loja (10)
- Operador de call center ativo e receptivo (18)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de telemarketing (10)
- Promotor de vendas (2)
- Televendas (1)
- Vendedor interno (2)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 631
- Açougueiro (1)
- Ajudante de cozinha (3)
- Ajudante de motorista (6)
- Ajudante de serralheiro (6)
- Analista de mercado (1)
- Armador de ferragens na construção (13)
- Artífice pcd (2)
- Assistente de serviço de contabilidade - departamento pessoal (1)
- Assistente fiscal - para escritorio de contabilidade (1)
- Atendente central telemarketing (60)
- Atendente de lanchonete (4)
- Auxiliar contábil - estágio (1)
- Auxiliar de armazenamento pcd (1)
- Auxiliar de carga e descarga (30)
- Auxiliar de cozinha - fritador (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (9)
- Auxiliar de linha de produção (20)
- Auxiliar de manutenção predial (5)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de serviços gerais (199)
- Auxiliar em mesa restaurantes pcd (3)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (2)
- Auxiliar técnico de refrigeração (1)
- Balconista de açougue (5)
- Balconista (2)
- Barman (1)
- Calceteiro (2)
- Carpinteiro (3)
- Carregador de veículos e transporte pcd (2)
- Chapista de lanchonete (1)
- Chefe de serviço de limpeza - encarregada de higienização hospitalar (10)
- Confeiteiro (1)
- Costureira (1)
- Costureira pilotista (2)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro (a) pcd (1)
- Cozinheiro (a) (3)
- Cumim (2)
- Eletricista de iluminação pública (3)
- Eletricista pcd (1)
- Encarregado de obras (1)
- Estampador em silk (1)
- Fiscal de loja (8)
- Gerente de supermercado (5)
- Inspetor de obras (3)
- Jardineiro pcd (3)
- Laboratorista de solos (2)
- Mecânico de manutenção (65)
- Mecânico de manutenção pcd (10)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico diesel caminhão (1)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Motorista carreteiro pcd (3)
- Motorista carreteiro (1)
- Motorista de caminhão munck (1)
- Nutricionista (1)
- Oficial e manutenção civil (5)
- Operador de caixa (5)
- Operador de câmara fria (1)
- Operador de máquinas de costura/bordado (1)
- Operador de máquinas fixas (2)
- Operador de processo de produção pcd (2)
- Operador industrial nível (12)
- Pedreiro (20)
- Pintor eletrostático (1)
- Repositor flv (5)
- Repositor em supermercado (5)
- Salgadeiro (1)
- Serralheiro com experiência em comunicação visual (1)
- Serralheiro (12)
- Servente de limpeza pcd (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico de planejamento pcd (2)
- Trabalhador rural - caseiro (1)
- Vendedor de serviços (22)
- Vendedor interno (6)
- Vendedor porta a porta (2)
- Zelador pcd (2)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 260
- Açougueiro (1)
- Ajudante de açougueiro (1)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (18)
- Ajudante de obras (5)
- Analista de planejamento e orçamento (1)
- Assistente de vendas (2)
- Assistente técnico florestal (1)
- Atendente balconista (2)
- Atendente central telemarketing (50)
- Atendente de lanchonete (5)
- Atendente do setor de frios e laticínios (6)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de garçom (1)
- Auxiliar de lavanderia (4)
- Auxiliar de linha de produção pcd (1)
- Auxiliar de padeiro (2)
- Auxiliar de produção - na confecção de roupas (2)
- Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)
- Banhista de animais domésticos (1)
- Bombeiro civil (1)
- Camareira de hotel (10)
- Carpinteiro (5)
- Comprador (1)
- Costureira em geral (2)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Cozinheiro geral (2)
- Demonstrador de mercadorias (1)
- Encarregado de carpintaria (1)
- Engenheiro civil (1)
- Estampador de tecido (1)
- Gerente comercial (1)
- Inspetor de carga e descarga (11)
- Manicure (1)
- Merendeiro pcd (15)
- Montador de andaimes - edificações (4)
- Montador de móveis de madeira (1)
- Motofretista (2)
- Operador de betoneira (1)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de telemarketing ativo (40)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (7)
- Pesquisador de preços (2)
- Pintor industrial (1)
- Promotor de vendas (1)
- Recepcionista atendente pcd (1)
- Repositor de mercadorias (10)
- Servente de obras (6)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico em segurança do trabalho (5)
- Torneiro mecânico (2)
- Vendedor de serviços (11)
- Vendedor - no comércio de mercadorias (1)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 238
- Açougueiro (17)
- Analista fiscal (1)
- Armador de ferros (20)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de expedição (20)
- Atendente de balcão (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (10)
- Auxiliar de produção (4)
- Atendente de farmácia (1)
- Auxiliar nos serviços de alimentação (4)
- Barista (2)
- Carpinteiro (20)
- Conferente de carga e descarga (1)
- Conferente de faturas e notas fiscais (1)
- Embalador (2)
- Empregado doméstico faxineiro (1)
- Faxineiro pcd (1)
- Fiscal de loja (3)
- Fiscal de prevenção de perdas (2)
- Forneiro de padaria (2)
- Frentista (10)
- Garçom (10)
- Merendeiro pcd (2)
- Oficial de serviços gerais na manutenção (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (26)
- Pedreiro de edificações (1)
- Perfumista (2)
- Promotor de vendas (2)
- Recuperador de crédito (41)
- Repositor de mercadorias (5)
- Repositor de mercadorias (3)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico de análise química (1)
- Técnico eletrônico (3)
- Vendedor interno menor aprendiz pcd (2)
- Vendedor interno (30)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 59
- Acabador mármore e granito (1)
- Acoplador/encanador industrial (6)
- Assistente de vendas (1)
- Assistente técnico (1)
- Bombeiro civil (1)
- Caldeireiro (2)
- Cortador de mármore e granito (1)
- Lixador biselador (6)
- Mecânico (4)
- Motorista (4)
- Soldador eletrodo revestido (3)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Topógrafo (1)
- Tradutor (3)
- Vendedor (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 235
- Ajudante de cozinha (2)
- Assistente administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de tráfego (1)
- Caldeireiro (2)
- Consultor de vendas (9)
- Cozinheiro (a) (2)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado (1)
- Estágio - área Construção Civil (1)
- Estágio auxiliar administrativo (1)
- Instrumentista (6)
- Lavador de automóveis (1)
- Maçariqueiro / caldeireiro (8)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de comissionamento (15)
- Mecânico de válvulas (14)
- Mecânico montador (58)
- Montador de andaimes (15)
- Oficial/operador de tratamento de água (16)
- Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (2)
- Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (2)
- Operador de equipamento caçamba (2)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (1)
- Pintor automotivo (1)
- Pintor irata N1 (1)
- Promotor de vendas (2)
- Representante de vendas (2)
- Saladeira (1)
- Supervisor (1)
- Supervisor de comissionamento/engenheiro de comissionamento (10)
- Técnico de instrumentação (20)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico mecânico de comissionamento (5)
- Vendedor externo (20)
- Vendedor porta a porta (6)
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 99
- Açougueiro (1)
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de obras (5)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de refrigeração (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de vidraceiro (1)
- Balconista farmacêutico (1)
- Cercamento (4)
- Chapeiro (1)
- Copeira (1)
- Costureira (15)
- Costureira de máquina reta (1)
- Cozinheira (2)
- Eletromecânica (1)
- Entregador (3)
- Estágio Administração (1)
- Faxineiro administrativo (1)
- Fiscal de loja (1)
- Garçom (2)
- Gerente (1)
- Gerente trainee (1)
- Lanterneiro (1)
- Lombador (5)
- Mecânico (1)
- Mecânico eletricista (1)
- Mecânico torneiro (1)
- Monitor de xadrez (1)
- Montador de móveis (1)
- Oleiro (1)
- Operador de caixa (3)
- Pedreiro oficial (4)
- Pedreiro oficial pleno (7)
- Pintor (11)
- Polidor de máquinas de 3 cabeças (1)
- Saladeira (1)
- Segurança feminino (1)
- Serralheiro de esquadria (1)
- Soldador mecânico (1)
- Soldador MIG (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Vendedor (1)
- Vendedora (2)
- Vidraceiro (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 207
- Agrotécnico (1)
- Ajudante de marcenaria (3)
- Ajudante de montagem (10)
- Ajudante de obras (1)
- Ajudante de padeiro (1)
- Analista administrativo (1)
- Analista de agronegócios (1)
- Analista de rota (1)
- Atendente (1)
- Atendente setor de balões (2)
- Atendente setor personalizado (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de expedição (5)
- Auxiliar de manutenção (2)
- Auxiliar de obras (3)
- Auxiliar de produção (6)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Auxiliar técnico de segurança do trabalho (1)
- Auxiliar tecnico redes externa (6)
- Carpinteiro (2)
- Chapista ou auxiliar (2)
- Churrasqueiro (1)
- Conferente (1)
- Confeiteiro (1)
- Cozinheira (2)
- Decorador de festa (4)
- Eletricista industrial (4)
- Encarregado de depósito (1)
- Encarregado de obras (1)
- Estoquista (1)
- Farmacêutico (1)
- Ferreiro/armador (4)
- Garçonete (1)
- Garçom (2)
- Instalador equip/comunicação (1)
- Jardineiro (3)
- Marceneiro (2)
- Maçariqueiro (2)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Meio oficial de marceneiro (4)
- Motoboy (2)
- Motorista de entrega (20)
- Montador de móveis (3)
- Montador de estrutura metálica (2)
- Office boy (1)
- Oficial polivalente (2)
- Operador de caixa (2)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (8)
- Promotor de vendas (1)
- Recepcionista de hotel (2)
- Representante vendas externa (1)
- Secretária (1)
- Sub-gerente (1)
- Seringueiro (1)
- Serralheiro (2)
- Supervisor técnico (1)
- Técnica manutenção (2)
- Técnico manutenção de informática (1)
- Técnico mecânico refrigeração (1)
- Técnico infraestrutura ti (1)
- Técnico segurança trabalho (2)
- Trabalhador rural (40)
- Vendedor de festa (4)
- Vendedor externo (5)
- Vendedor interno (1)
- Vigia patrimonial (1)
- Zelador (2)