Sines do ES reúnem 2.588 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Vagas para quem quer ter a carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agências de emprego do Espírito Santo abrem a semana com 2.588 postos de trabalho e oportunidades de estágio. As vagas são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para trabalhar com carteira assinada.

De acordo com as unidades, a oferta é atualizada diariamente e os cargos retirados do sistema sem aviso prévio.

Nesta segunda-feira (29), a Grande Vitória reúne o maior volume de vagas, 1.988 chances. Os candidatos devem procurar a Agência do Trabalhador de Cariacica (642 vagas) e nos Sines de Vila Velha (217), Serra (631), Vitória (260) e Cariacica (238).

Há ainda oportunidades de emprego estágio nos Sines de Anchieta (59), Aracruz (235) e Linhares (207), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 217

217 Ajudante, auxiliar de bar (5)

Ajudante de obras (5)

Almoxarife (1)

Analista de marketing (1)

Assistente administrativo - estágio (1)

Assistente de vendas (6)

Atendente de lojas (4)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Balconista de açougue (3)

Consultor de vendas (18)

Contador - estágio (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Cozinheiro salgador (1)

Cuidador de idosos (5)

Cumim (5)

Fisioterapeuta geral (1)

Garçom (5)

Garçom (1)

Instalador de equipamentos de comunicação (40)

Montador (1)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Pedreiro (5)

Profissional de educação física na saúde - estágio (2)

Rasteleiro de asfalto (1)

Repositor - em supermercados (2)

Salgadeiro (1)

Soldador (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (79)

Vidraceiro (1)

Vigia (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 642

642 Açougueiro (17)

Ajudante (9)

Ajudante de caminhão (5)

Ajudante de caminhão e armazém (10)

Ajudante de confeitaria (1)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de mecânico automotivo (1)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante de pedreiro (8)

Ajudante geral (2)

Almoxarife (2)

Analista contábil (1)

Analista em marketing (2)

Analista fiscal (1)

Armador (8)

Assistente de comércio exterior (1)

Atendente (11)

Auxiliar (4)

Auxiliar administrativo financeiro (1)

Auxiliar contábil (3)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de carga e descarga (20)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (3)

Auxiliar de indústria (3)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (11)

Auxiliar de manutenção predial (3)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de obras (9)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de serviços gerais (9)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar departamento fiscal (2)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar fiscal (1)

Auxiliar mecânico (1)

Balconista (5)

Caixa (2)

Caldeireiro maçariqueiro (6)

Camareira (5)

Carpinteiro (1)

Conferente - vespertino (5)

Conferente (3)

Copeiro (2)

Cortador (1)

Costureira (1)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (7)

Cuidadora de idosos (3)

Culinarista chef (1)

Eletricista (4)

Eletricista de manutenção nr (1)

Eletricista mecânico (2)

Eletricista veicular (1)

Embalador (1)

Encanador (4)

Encarregado de embalagem (1)

Encarregado de obra (1)

Encarregado geral (1)

Estagiário Ensino Médio (2)

Estagiário(a) em Saúde Bucal (1)

Estágio Nível Superior (2)

Estágio PCP (2)

Estágio superior em Farmácia (4)

Estágio técnico em Farmácia (4)

Estampador (1)

Estoquista (1)

Faturista (1)

Fiscal de controle de patrimônio (10)

Fresador (1)

Gerente (1)

Impressor de grandes formatos (1)

Inspetor de solda n1 (1)

Maçariqueiro (5)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (6)

Meio oficial de serralheria (1)

Montador de carreta (1)

Montador de carros (1)

Montador de guias e cadeiras (1)

Montador temporário (1)

Motorista carreteiro cnh e (20)

Motorista cegonheiro (3)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh AD (2)

Motorista cnh B (1)

Motorista cnh D (14)

Motorista cnh D/E (2)

Motorista entregador cnh D (3)

Motorista entregador (1)

Oficial (5)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador atacarejo frente de loja (20)

Operador de caixa (6)

Operador de câmara fria (2)

Operador de caminhão munck (1)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de logística (1)

Operador de loja (1)

Operador de máquinas (4)

Operador de telemarketing (10)

Padeiro (1)

Pedreiro (36)

Pedreiro de acabamento (10)

Pedreiro oficial (3)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (3)

Promotor de vendas (5)

Recepcionista (5)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (6)

Street - captador de clientes (1)

Técnico de infra estrutura cabista (2)

Técnico em edificações (1)

Técnico em laboratório (1)

Técnico em manutenção predial (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Televendas (4)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor (12)

Vendedor de peças - interno (1)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno - televendas (3)

Vendedor prospector (2)

Vendedora (3)

Vagas para pessoa com deficiência:

Açougueiro (12)

Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de motorista (2)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de serviços gerais (8)

Auxiliar departamento fiscal (2)

Auxiliar geral (1)

Auxiliar logístico (3)

Conferente (4)

embalador (2)

Merendeira (1)

Motorista cegonheiro (3)

Operador atacarejo frente de loja (10)

Operador de call center ativo e receptivo (18)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de telemarketing (10)

Promotor de vendas (2)

Televendas (1)

Vendedor interno (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 631

631 Açougueiro (1)

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de motorista (6)

Ajudante de serralheiro (6)

Analista de mercado (1)

Armador de ferragens na construção (13)

Artífice pcd (2)

Assistente de serviço de contabilidade - departamento pessoal (1)

Assistente fiscal - para escritorio de contabilidade (1)

Atendente central telemarketing (60)

Atendente de lanchonete (4)

Auxiliar contábil - estágio (1)

Auxiliar de armazenamento pcd (1)

Auxiliar de carga e descarga (30)

Auxiliar de cozinha - fritador (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de limpeza pcd (9)

Auxiliar de linha de produção (20)

Auxiliar de manutenção predial (5)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de serviços gerais (199)

Auxiliar em mesa restaurantes pcd (3)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Balconista de açougue (5)

Balconista (2)

Barman (1)

Calceteiro (2)

Carpinteiro (3)

Carregador de veículos e transporte pcd (2)

Chapista de lanchonete (1)

Chefe de serviço de limpeza - encarregada de higienização hospitalar (10)

Confeiteiro (1)

Costureira (1)

Costureira pilotista (2)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (a) pcd (1)

Cozinheiro (a) (3)

Cumim (2)

Eletricista de iluminação pública (3)

Eletricista pcd (1)

Encarregado de obras (1)

Estampador em silk (1)

Fiscal de loja (8)

Gerente de supermercado (5)

Inspetor de obras (3)

Jardineiro pcd (3)

Laboratorista de solos (2)

Mecânico de manutenção (65)

Mecânico de manutenção pcd (10)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico diesel caminhão (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Motorista carreteiro pcd (3)

Motorista carreteiro (1)

Motorista de caminhão munck (1)

Nutricionista (1)

Oficial e manutenção civil (5)

Operador de caixa (5)

Operador de câmara fria (1)

Operador de máquinas de costura/bordado (1)

Operador de máquinas fixas (2)

Operador de processo de produção pcd (2)

Operador industrial nível (12)

Pedreiro (20)

Pintor eletrostático (1)

Repositor flv (5)

Repositor em supermercado (5)

Salgadeiro (1)

Serralheiro com experiência em comunicação visual (1)

Serralheiro (12)

Servente de limpeza pcd (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de planejamento pcd (2)

Trabalhador rural - caseiro (1)

Vendedor de serviços (22)

Vendedor interno (6)

Vendedor porta a porta (2)

Zelador pcd (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 260

260 Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (18)

Ajudante de obras (5)

Analista de planejamento e orçamento (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente técnico florestal (1)

Atendente balconista (2)

Atendente central telemarketing (50)

Atendente de lanchonete (5)

Atendente do setor de frios e laticínios (6)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de garçom (1)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de linha de produção pcd (1)

Auxiliar de padeiro (2)

Auxiliar de produção - na confecção de roupas (2)

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)

Banhista de animais domésticos (1)

Bombeiro civil (1)

Camareira de hotel (10)

Carpinteiro (5)

Comprador (1)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (2)

Demonstrador de mercadorias (1)

Encarregado de carpintaria (1)

Engenheiro civil (1)

Estampador de tecido (1)

Gerente comercial (1)

Inspetor de carga e descarga (11)

Manicure (1)

Merendeiro pcd (15)

Montador de andaimes - edificações (4)

Montador de móveis de madeira (1)

Motofretista (2)

Operador de betoneira (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de telemarketing ativo (40)

Padeiro (2)

Pedreiro (7)

Pesquisador de preços (2)

Pintor industrial (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista atendente pcd (1)

Repositor de mercadorias (10)

Servente de obras (6)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (5)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de serviços (11)

Vendedor - no comércio de mercadorias (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 238

238 Açougueiro (17)

Analista fiscal (1)

Armador de ferros (20)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de expedição (20)

Atendente de balcão (1)

Auxiliar de limpeza pcd (10)

Auxiliar de produção (4)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar nos serviços de alimentação (4)

Barista (2)

Carpinteiro (20)

Conferente de carga e descarga (1)

Conferente de faturas e notas fiscais (1)

Embalador (2)

Empregado doméstico faxineiro (1)

Faxineiro pcd (1)

Fiscal de loja (3)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Forneiro de padaria (2)

Frentista (10)

Garçom (10)

Merendeiro pcd (2)

Oficial de serviços gerais na manutenção (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (26)

Pedreiro de edificações (1)

Perfumista (2)

Promotor de vendas (2)

Recuperador de crédito (41)

Repositor de mercadorias (5)

Repositor de mercadorias (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico de análise química (1)

Técnico eletrônico (3)

Vendedor interno menor aprendiz pcd (2)

Vendedor interno (30)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 59

59 Acabador mármore e granito (1)

Acoplador/encanador industrial (6)

Assistente de vendas (1)

Assistente técnico (1)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro (2)

Cortador de mármore e granito (1)

Lixador biselador (6)

Mecânico (4)

Motorista (4)

Soldador eletrodo revestido (3)

Técnico segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Tradutor (3)

Vendedor (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 235

235 Ajudante de cozinha (2)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de tráfego (1)

Caldeireiro (2)

Consultor de vendas (9)

Cozinheiro (a) (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado (1)

Estágio - área Construção Civil (1)

Estágio auxiliar administrativo (1)

Instrumentista (6)

Lavador de automóveis (1)

Maçariqueiro / caldeireiro (8)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de comissionamento (15)

Mecânico de válvulas (14)

Mecânico montador (58)

Montador de andaimes (15)

Oficial/operador de tratamento de água (16)

Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (2)

Operador de equipamento - escavadeira e pá carregadeira (2)

Operador de equipamento caçamba (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (1)

Pintor automotivo (1)

Pintor irata N1 (1)

Promotor de vendas (2)

Representante de vendas (2)

Saladeira (1)

Supervisor (1)

Supervisor de comissionamento/engenheiro de comissionamento (10)

Técnico de instrumentação (20)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico de comissionamento (5)

Vendedor externo (20)

Vendedor porta a porta (6)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 99

99 Açougueiro (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Balconista farmacêutico (1)

Cercamento (4)

Chapeiro (1)

Copeira (1)

Costureira (15)

Costureira de máquina reta (1)

Cozinheira (2)

Eletromecânica (1)

Entregador (3)

Estágio Administração (1)

Faxineiro administrativo (1)

Fiscal de loja (1)

Garçom (2)

Gerente (1)

Gerente trainee (1)

Lanterneiro (1)

Lombador (5)

Mecânico (1)

Mecânico eletricista (1)

Mecânico torneiro (1)

Monitor de xadrez (1)

Montador de móveis (1)

Oleiro (1)

Operador de caixa (3)

Pedreiro oficial (4)

Pedreiro oficial pleno (7)

Pintor (11)

Polidor de máquinas de 3 cabeças (1)

Saladeira (1)

Segurança feminino (1)

Serralheiro de esquadria (1)

Soldador mecânico (1)

Soldador MIG (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Vendedor (1)

Vendedora (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.