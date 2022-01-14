Estágio e aprendizagem: os 40 anos do sonho vitorioso do CIEE-ES

Missão do CIEE-ES é proporcionar o ingresso dos jovens estudantes no mercado trabalho Crédito: Freepik

Jossyl Nader, superintendente do CIEE-ES, o Centro de Integração Empresa-Escola no Espírito Santo, costuma relembrar a fundação da instituição, ocorrida em dezembro de 1981, como tendo sido “um sonho a realizar e desafios a vencer”. Passados 40 anos daquela data, Jossyl certamente se sente realizado ao ver que o seu sonho acumulou conquistas ao longo de uma trajetória de sucesso e tem vencido, com competência, os tais “desafios” como, por exemplo, os atuais decorrentes da pandemia da Covid-19

O CIEE atua no Brasil desde 1964, quando foi criado pelo ideal do professor Victorio D’Anchille Palmieri. No Espírito Santo , ele iniciou as suas atividades em 1981 vinculado à instituição de São Paulo, tendo alcançado a sua autonomia em 1996 já sob a liderança de Jossyl e apoiado por personalidades capixabas que figuram entre os seus fundadores, como Ricardo Vello e os saudosos Zenaldo Rosa da Silva e José Venâncio Salgueiro Machado.

É nobre a missão do CIEE-ES: a de proporcionar o ingresso dos jovens estudantes no mercado trabalho, seja através do encaminhamento para um estágio ou para um primeiro emprego no programa Adolescente Aprendiz em uma das 900 empresas conveniadas situadas no Estado. Nesses dois programas o CIEE-ES faz todo o trabalho de seleção, orientação e assessoramento do processo de contratação, assim como o acompanhamento da execução do contrato inclusive com as instituições de ensino.

Além dos programas de estágio e de aprendizagem, o CIEE-ES mantém, também, o Programa Despertar, que realiza oficinas e palestras para estudantes da rede pública de ensino com o propósito de complementar a educação formal e desenvolver características e habilidades demandadas pelo mercado de trabalho. Entre os temas abordados estão postura profissional, liderança, marketing pessoal, relacionamento interpessoal, ética, resolução de problemas, gerenciamento do tempo, atendimento ao cliente e diversidade.

O CIEE-ES está presente em todos os 78 municípios do Espírito Santo graças ao trabalho das equipes que mantém em Vitória e nas unidades de Cachoeiro, Colatina, Castelo, Guaçuí, Guarapari, Linhares, Nova Venécia e Venda Nova do Imigrante. Contabiliza, na sua trajetória, o atendimento a 3,8 milhões de jovens nos seus programas de estágio e de aprendizagem e a concessão de 3,3 milhões de bolsas-auxílio aos estudantes estagiários.

Os depoimentos dos jovens atendidos pelo CIEE-ES comprovam a utilidade do trabalho realizado. Valber Almeida garante que o estágio provocou “mudanças significativas” no seu “modo de agir e de ser”. Hevelly Correa da Silva conta que o Adolescente Aprendiz viabilizou o seu primeiro emprego e fez com que ela aprendesse a “trabalhar em equipe”. Marcos Vinicius Silva Souza diz que, com o programa, se tornou “uma pessoa mais eficiente” e passou a ter “mais responsabilidade”.

Mesmo com as dificuldades impostas pela Covid-19, que limita a atuação das instituições e o mercado de trabalho, o CIEE-ES está otimista com 2022 tendo o estudante como cliente e as empresas, os órgãos públicos e as escolas como parceiros. Pretende ampliar os programas que realiza utilizando cada vez a mais a tecnologia disponível que propicia o atendimento pela internet, o processo de seleção virtual, a realização de provas on-line, a comunicação através das redes sociais, o aperfeiçoamento do portal de serviços, além das visitas técnicas às instituições de ensino.