Home
>
Economia (BR)
>
Itaú lucra R$ 25,7 bilhões em 2018, alta de 3,4% em um ano

Itaú lucra R$ 25,7 bilhões em 2018, alta de 3,4% em um ano

A receita total do Itaú teve alta de 2,3% na comparação com 2017