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IPCA para 2020 permanece em 1,63% e para 2021 segue em 3,00%, prevê Focus

A expectativa de inflação no curto prazo tem sido bastante afetada pela perspectiva de que, com a pandemia do novo coronavírus, a atividade econômica seja fortemente prejudicada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 12:05

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 12:05

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O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2022, que seguiu em 3,50% Crédito: Pixabay
Os economistas do mercado financeiro mantiveram a previsão para o IPCA - o índice oficial de preços - em 2020. O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira (6), pelo Banco Central, mostra que a mediana para o IPCA neste ano seguiu em alta de 1,63%. Há um mês, estava em 1,53%. A projeção para o índice em 2021 seguiu em 3,00%. Quatro semanas atrás, estava em 3,10%.
O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2022, que seguiu em 3,50%. No caso de 2023, a expectativa foi de 3,50% para 3,42%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,50% para ambos os casos.
A projeção dos economistas para a inflação já está bem abaixo do centro da meta de 2020, de 4,00%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de 2,50% a 5,50%). No caso de 2021, a meta é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%). A meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%), enquanto o parâmetro para 2023 é inflação de 3,25%, com margem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%).

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A expectativa de inflação no curto prazo tem sido bastante afetada pela perspectiva de que, com a pandemia do novo coronavírus, a atividade econômica seja fortemente prejudicada, com impactos negativos sobre a demanda por produtos e baixa da inflação.
No Focus agora divulgado, entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2020 seguiu em 1,51%. Para 2021, a estimativa do Top 5 permaneceu em 2,80%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 1,67% e 3,25%, nesta ordem.
No caso de 2022, a mediana do IPCA no Top 5 permaneceu em 3,50%, igual ao visto um mês atrás. A projeção para 2023 no Top 5 seguiu em 3,38%, ante 3,50% de quatro semanas antes.

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ÚLTIMOS 5 DIAS

Em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia, a projeção mediana para o IPCA de 2020 atualizada com base nos últimos cinco dias úteis seguiu em 1,69%. Houve 42 respostas para esta projeção no período. Há um mês, o porcentual calculado estava em 1,53%.
No caso de 2021, a projeção do IPCA dos últimos cinco dias úteis foi de 3,00% para 3,05%. Há um mês, estava em 3,15%. A atualização no Focus foi feita por 38 instituições.

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