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Relatório

Focus: projeção de Selic 2020 segue em 2,00% e permanece em 3,00% para 2021

No caso de 2022, a projeção permaneceu em 5,00%, igual a um mês antes. Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 10:53

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 10:53

Taxa Selic está no menor patamar da história
A projeção para a Selic no fim de 2021 permaneceu em 3,00% ao ano, ante 3,50% de quatro semanas atrás Crédito: Reprodução/Web
Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (6) que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 2,00% ao ano. Há um mês, estava em 2,25%.
Já a projeção para a Selic no fim de 2021 permaneceu em 3,00% ao ano, ante 3,50% de quatro semanas atrás. No caso de 2022, a projeção permaneceu em 5,00%, igual a um mês antes. Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.
Em junho, ao cortar a Selic de 3,00% para 2,25% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou que, para as próximas reuniões, "vê como apropriado avaliar os impactos da pandemia e do conjunto de medidas de incentivo ao crédito e recomposição de renda, e antevê que um eventual ajuste futuro no atual grau de estímulo monetário será residual".
No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 seguiu em 2,00% ao ano, ante 2,13% ao ano de um mês antes. No caso de 2021, permaneceu em 2,25% ao ano, ante 2,75% ao ano de quatro semanas atrás.
A projeção para o fim de 2022 no Top 5 permaneceu em 4,25%. Há um mês, estava em 5,75%. No caso de 2023, seguiu em 5,88%, ante 6,13% de quatro semanas antes.

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