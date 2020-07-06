Projeção de PIB 2020 sai de -6,54% para -6,50%, aponta Focus

Queda no PIB: a expectativa para a economia este ano passou de retração 6,54% para queda de 6,50% Crédito: Pixabay

Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. Conforme o Relatório de Mercado Focus, a expectativa para a economia este ano passou de retração 6,54% para queda de 6,50%. Há quatro semanas, a estimativa era de baixa de 6,48%.

Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão do Produto Interno Bruto (PIB), de alta de 3,50%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.

Em junho, o BC informou que seu Índice de Atividade (IBC-Br) recuou 9,73% em abril ante março, na série com ajustes sazonais. Foi o maior recuo da história em um único mês.

No Focus divulgado nesta segunda-feira, a projeção para a produção industrial de 2020 foi de baixa de 6,00% para queda de 8,10%. Há um mês, estava em baixa de 5,35%. No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 4,00%, ante 3,00% de quatro semanas antes.

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 passou de 66,25% para 67,10%. Há um mês, estava em 64,63%. Para 2021, a expectativa foi de 67,90% para 68,06%, ante 65,90% de um mês atrás.

RESULTADO PRIMÁRIO

O Focus trouxe ainda alteração na projeção para o resultado primário do governo em 2020. A relação entre o PIB este ano foi de 10,20% para 10,50%. No caso de 2021, foi de 2,32% para 2,55%. Há um mês, os porcentuais estavam em 8,00% e 2,15%, respectivamente.

Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2020 foi de 14,85% para 14,95%, conforme as projeções dos economistas do mercado financeiro. Para 2021, permaneceu em 6,50%. Há quatro semanas, estas relações estavam em 12,30% e 6,20%, nesta ordem.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

Os avanços nas projeções refletem a expectativa de que, com o aumento das despesas do governo durante a pandemia do novo coronavírus , o país terá um cenário fiscal ainda mais difícil.

BALANÇA COMERCIAL

Os economistas do mercado financeiro alteraram a projeção para a balança comercial em 2020, de superávit comercial de US$ 53,00 bilhões para US$ 53,45 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 47,75 bilhões. Para 2021, a estimativa de superávit foi de US$ 55,00 bilhões para US$ 55,25 bilhões. Há um mês, estava em US$ 47,35 bilhões.

No caso da conta corrente do balanço de pagamentos, a previsão contida no Focus para 2020 foi de déficit de US$ 13,50 bilhões para US$ 11,75 bilhões, ante US$ 20,50 bilhões de um mês antes. Para 2021, a projeção de rombo foi de US$ 20,88 bilhões para US$ 20,44 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 32,75 bilhões.