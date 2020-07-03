IBGE lança pesquisa sobre impactos da pandemia de Covid em empresas

IBGE abriu seleção para profissionais que atuarão no Censo Demográfico 2020 Crédito: IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançará na próxima quinta-feira (9), uma pesquisa para mensurar os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre as empresas brasileiras. A Pesquisa Covid-19 nas Empresas, ainda em caráter experimental, está sendo realizada por telefone para avaliar a incidência e o grau de intensidade dos impactos da pandemia na performance empresarial.

O objetivo é que os primeiros resultados sejam publicados no dia 16 de julho. As divulgações serão quinzenais.

Cerca de 100 agentes do IBGE já estão fazendo contato com um conjunto de empresas representativas das atividades de indústria, construção, comércio e serviços para aplicar um questionário de resposta rápida.