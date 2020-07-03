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IBGE

IBGE lança pesquisa sobre impactos da pandemia de Covid em empresas

A Pesquisa Covid-19 nas Empresas, ainda em caráter experimental, está sendo realizada por telefone, primeiros resultados devem ser publicados no dia 16

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 14:46
IBGE abriu seleção para profissionais que atuarão no Censo Demográfico 2020
IBGE abriu seleção para profissionais que atuarão no Censo Demográfico 2020 Crédito: IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançará na próxima quinta-feira (9), uma pesquisa para mensurar os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre as empresas brasileiras. A Pesquisa Covid-19 nas Empresas, ainda em caráter experimental, está sendo realizada por telefone para avaliar a incidência e o grau de intensidade dos impactos da pandemia na performance empresarial.
O objetivo é que os primeiros resultados sejam publicados no dia 16 de julho. As divulgações serão quinzenais.
Cerca de 100 agentes do IBGE já estão fazendo contato com um conjunto de empresas representativas das atividades de indústria, construção, comércio e serviços para aplicar um questionário de resposta rápida.
O lançamento da nova pesquisa terá formato semelhante ao da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid), apurada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, que investiga os reflexos da pandemia sobre o mercado de trabalho e estado de saúde das pessoas.

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