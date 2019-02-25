Home
>
Economia (BR)
>
Investimentos no Tesouro Direto superam resgates em R$ 281,5 milhões

Investimentos no Tesouro Direto superam resgates em R$ 281,5 milhões

O título mais demandado pelos investidores foi o indexado à Selic (Tesouro Selic), cuja participação nas vendas atingiu 47,9%