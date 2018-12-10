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INSS divulga datas para pagamento de benefícios em 2019

Novo calendário segue a sequência de anos anteriores, que antecipa em cinco dias úteis o início dos pagamentos para quem recebe até um salário mínimo

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 00:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 00:36
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As datas de pagamentos dos benefícios em 2019 para aposentados e pensionistas foram oficialmente divulgadas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
O novo calendário segue a sequência de anos anteriores, que antecipa em cinco dias úteis o início dos créditos para parte dos segurados com renda mensal de até um salário mínimo.
Para aqueles que têm renda limitada ao piso nacional, os pagamentos da competência de janeiro serão iniciados no dia 25 do mesmo mês e terão sua conclusão em 7 de fevereiro.
Já os beneficiários com ganhos acima do salário mínimo entrarão no novo calendário de pagamentos entre os dias 1º e 7 de fevereiro.
Ao consultar o calendário para saber a data exata em que o pagamento irá cair na conta em cada mês, o segurado deve observar o número final do seu cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
De acordo com o INSS, cerca de 34 milhões de aposentados e pensionistas estarão na folha de pagamentos da Previdência em 2019.
Nos meses em que as datas de pagamentos coincidem com feriados ou celebrações que interrompem o atendimento bancário, a ordem dos dias de liberação sofre alteração. Por isso, a definição do calendário do INSS tem a participação da Febraban (federação de bancos).
Calendário de pagamento de benefícios do INSS para 2019 Crédito: Divulgação / INSS
Consulta pela internet
Beneficiários que utilizam o aplicativo Meu INSS ou o site meu.inss.gov.br também podem conferir online datas e valores dos benefícios alguns dias antes do recebimento do benefício. Para fazer a consulta, o usuário deve acessar o campo "Histórico de Crédito de Benefício". Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 135, que atende de segunda a sábado, das 8h às 23h (horário de verão).
O calendário também é publicado na página do INSS na internet.

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