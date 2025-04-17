INSS antecipa consulta ao 13°; veja calendário e quem recebe benefício

SÃO PAULO - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) antecipou a consulta ao valor da primeira parcela do 13º de aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Desde a tarde de quarta-feira (16) já é possível conferir, no aplicativo ou site Meu INSS, quanto irá receber e data de pagamento.

É preciso ter senha do portal Gov.br. O governo federal irá antecipar as duas parcelas da gratificação natalina para abril e maio, conforme decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinado há duas semanas.

A antecipação para o primeiro semestre tem sido feita desde 2020.

A primeira parcela do 13º salário será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio Crédito: Reprodução

A primeira parcela será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, e a segunda, de entre 26 de maio e 6 de junho. O pagamento é feito seguindo o calendário anual do INSS e leva em consideração o número final do benefício, sem incluir o dígito verificador.

Quem já estava aposentado em janeiro deste ano receberá o valor integral do 13º, sendo 50% na primeira parcela e o restante na segunda que pode ter o desconto do Imposto de Renda, caso o segurado seja obrigado a pagar o imposto.

Veja como fazer a consulta

PELO SITE:

Acesse www.meu.inss.gov.br; Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br"; Depois, informe o CPF e clique em "Continuar"; Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar"; Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento de Benefício"; Clique sobre "Competência (Mês)"; será aberta a tela dom os valores a serem pagos e a previsão de pagamento; O valor da aposentadoria, pensão ou auxílio estará no código 101 e o do 13º é código 104; Se houver empréstimo consignado, também aparecerá no extrato; É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar Documento".

PELO APLICATIVO:

Baixe ou abra o app Meu INSS; Clique em "Entrar com gov.br"; Informe o CPF e vá em "Continuar", depois, digite sua senha e vá em "Entrar"; Na página inicial, vá em "Extrato de Pagamento de Benefício"; Clique na seta ao lado do pagamento de abril, que o extrato será aberto; Aparecerá a competência, que é o mês a que se refere o benefício, o valor e a data de previsão de pagamento; A aposentadoria, pensão ou auxílio pago no mês estará sob o código 101 e o valor do 13º aparece no código 104; Se houver empréstimo consignado, também será informado no extrato; É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar Documento".

CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO 13º DO INSS

Calendário da primeira parcela do 13º para beneficiários que recebem até um salário mínimo

Primeira parcela deve ser depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio

Final 1 - Depósito em 24 de abril

Final 2 - Depósito em 25 de abril

Final 3 - Depósito em 28 de abril

Final 4 - Depósito em 29 de abril

Final 5 - Depósito em 30 de abril

Final 6 - Depósito em 02 de maio

Final 7 - Depósito em 05 de maio

Final 8 - Depósito em 06 de maio

Final 9 - Depósito em 07 de maio

Final 0 - Depósito em 08 de maio

Calendário da segunda parcela do 13º para beneficiários que recebem até um salário mínimo

Segunda parcela deve ser depositada entre 26 de maio e 6 de junho

Final 1 - Depósito em 26 de maio

Final 2 - Depósito em 27 de maio

Final 3 - Depósito em 28 de maio

Final 4 - Depósito em 29 de maio

Final 5 - Depósito em 30 de maio

Final 6 - Depósito em 02 de junho

Final 7 - Depósito em 03 de junho

Final 8 - Depósito em 04 de junho

Final 9 - Depósito em 05 de junho

Final 0 - Depósito em 06 de junho

Calendário da primeira parcela do 13º para beneficiários que recebem acima do salário mínimo

Primeira parcela deve ser depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio

Final 1 e 6 - Depósito em 02 de maio

Final 2 e 7 - Depósito em 05 de maio

Final 3 e 8 - Depósito em 06 de maio

Final 4 e 9 - Depósito em 07 de maio

Final 5 e 0 - Depósito em 08 de maio

Calendário da segunda parcela do 13º para beneficiários que recebem acima do salário mínimo

Segunda parcela deve ser depositada entre 26 de maio e 6 de junho

Final 1 e 6 - Depósito em 02 de junho

Final 2 e 7 - Depósito em 03 de junho

Final 3 e 8 - Depósito em 04 de junho

Final 4 e 9 - Depósito em 05 de junho

Final 5 e 0 - Depósito em 06 de junho

Quem já estava aposentado em janeiro deste ano receberá o valor integral do 13º, sendo 50% na primeira parcela e o restante na segunda — que pode ter o desconto do Imposto de Renda, caso o segurado seja obrigado a pagar o imposto.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

A gratificação natalina é paga a todos os segurados da Previdência, com exceção dos que recebem BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Renda Mensal Vitalícia.

Quem se aposentou em janeiro deste ano ou em anos anteriores tem direito de receber exatamente o valor do benefício. Já quem se aposenta a partir de fevereiro recebe um valor proporcional.

Segurado com auxílio-doença também têm um outro cálculo no pagamento, que leva em conta um número proporcional de meses, já que se trata de um benefício temporário.