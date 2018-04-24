Indústria vai a Temer pedir por Rota 2030

O Rota 2030 vem sendo discutido desde 2017 e o impasse está na concessão de incentivo fiscal para montadoras investirem em pesquisa e desenvolvimento Crédito: Reprodução/Pixabay

Dirigentes das quatro associações ligadas ao setor automotivo se reúnem hoje, em Brasília, com o presidente Michel Temer para, mais uma vez, tentar convencer o governo a aprovar o Rota 2030, novo regime automotivo que terá duração de 15 anos.

Previsto para entrar em vigor em janeiro, o programa segue pendente em razão da falta de consenso entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic)  favorável ao projeto  e a Fazenda  contrária a incentivos às montadoras.

Ontem, Temer esteve com Marcos Jorge, titular do Mdic, Ana Paula Vescovi, ministra interina da Fazenda e Jorge Rachid, secretário da Receita Federal, para discutir o programa. Segundo fontes, o impasse não foi superado. O Rota vem sendo discutido desde 2017. Seu objetivo é definir regras para a cadeia automotiva. O impasse está na concessão de incentivo fiscal para montadoras investirem em pesquisa e desenvolvimento.

Estarão no encontro os presidente da Anfavea (representa as montadoras), Antonio Megale; do Sindipeças (autopeças), Dan Ioschpe; da Fenabrave (concessionárias), Alarico Assumpção e da Abeifa (importadores), José Luiz Gandini. Outro encontro previsto para hoje, com presidentes de todas as montadoras, foi cancelado, frustrando as expectativas do setor, disse Megale, que esperava por uma definição em maio.

Megale disse que, em razão do atraso do Rota, o setor começa a se desorganizar e há riscos de empresas decidirem investir onde for mais barato.

Para o secretário do Mdic, Igor Calvet, o valor em discussão está sendo superestimado por quem o critica. Para um incentivo de R$ 1,5 bilhão, o programa exige investimentos de R$ 5 bilhões (das empresas). É uma conta superavitária.