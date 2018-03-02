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Receita Federal

Imposto de Renda: confira os lotes de restituição

Em 2018, professores terão prioridade para serem beneficiados

Publicado em 02 de Março de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 16:38
A Receita Federal já divulgou o calendário de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018 (ano-base 2017). O primeiro lote, dedicado a pessoas com prioridade de recebimento, vai incluir idosos acima de 65 anos e as pessoas com deficiência. Em seguida, os professores serão beneficiados. A inclusão dos docentes no rol de prioridades é a novidade desse ano.
 
Segundo a lei sancionada pelo presidente Temer, em 26 de outubro do ano passado, os profissionais de ensino (contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério) vão receber a restituição do IR prioritariamente, logo após o pagamento dos idosos. Portanto, é possível que sejam contemplados já a partir do segundo lote, desde que a declaração apresentada não tenha erros ou inconsistências de dados.
Atualmente, segundo informações do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (Sinpro-Rio), somente a rede privada de ensino da capital tem 30 mil professores.
Segue o calendário de restituições do IR 2018:
1º lote - 15/06/2018
2º lote - 16/07/2018
3º lote - 15/08/2018
4º lote - 17/09/2018
5º lote - 15/10/2018
6º lote - 16/11/2018
7º lote - 17/12/2018

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