Imposto de Renda: confira os lotes de restituição

A Receita Federal já divulgou o calendário de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018 (ano-base 2017). O primeiro lote, dedicado a pessoas com prioridade de recebimento, vai incluir idosos acima de 65 anos e as pessoas com deficiência. Em seguida, os professores serão beneficiados. A inclusão dos docentes no rol de prioridades é a novidade desse ano.





Segundo a lei sancionada pelo presidente Temer, em 26 de outubro do ano passado, os profissionais de ensino (contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério) vão receber a restituição do IR prioritariamente, logo após o pagamento dos idosos. Portanto, é possível que sejam contemplados já a partir do segundo lote, desde que a declaração apresentada não tenha erros ou inconsistências de dados.

Atualmente, segundo informações do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (Sinpro-Rio), somente a rede privada de ensino da capital tem 30 mil professores.

Segue o calendário de restituições do IR 2018:

1º lote - 15/06/2018

2º lote - 16/07/2018

3º lote - 15/08/2018

4º lote - 17/09/2018

5º lote - 15/10/2018

6º lote - 16/11/2018