“Impacto fiscal foi o possível”, diz Guedes sobre Previdência

Ministro visitou plenário do Senado para acompanhar votação

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 20:19

 - Atualizado há 6 anos

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Windows

A economia de R$ 800 bilhões nos próximos dez anos com a reforma da Previdência foi "a possível", disse há pouco o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele visitou o Plenário do Senado pouco antes de o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP) proclamar o resultado da votação do texto principal da proposta de emenda à Constituição (PEC).

“O impacto fiscal foi o que era possível. Estamos muito felizes com o resultado. E estamos a caminho das próximas reformas”, disse Guedes rapidamente antes de deixar o Congresso.

Depois de três horas de debate e encaminhamentos, o texto base da PEC foi aprovado por 60 votos a 19. Agora, os senadores votam o primeiro dos quatro destaques à proposta.

De autoria do senador Telmário Mota (PROS-RR), o primeiro destaque permite a votação em separado da conversão de tempo especial em comum ao segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que comprovar tempo de serviço por insalubridade.

