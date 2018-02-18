Igrejas ajudam fiéis a se livrarem das dívidas

Samuel de Oliveira Ferreira e Ana Carolina Gomes Ferreira complementam a renda da família junto com o pequeno Davi com doces e bolos para festas Crédito: Marcelo Prest

Não devais nada a ninguém é ensinado em Romanos, e esse não é o único versículo da Bíblia que fala sobre finanças. De Gêneses a Apocalipse, as páginas sagradas trazem mais 2,3 mil citações. Por isso, igrejas estão se preocupando com a saúde financeira dos fiéis e ensinando como se livrar das dívidas.

Um deles é Samuel Ferreira, 26 anos, que viveu um momento de dificuldade há três anos quando a esposa Ana Carolina Ferreira, 26, foi demitida, mesmo grávida. O casal, que mora em Bela Aurora, Cariacica, passou a ter como única fonte de renda o salário que Samuel recebia como servidor público.

Como o dinheiro era destinado a consultas e à medicação do meu filho, e também ao pagamento de empréstimos, o restante das despesas era pago no cartão de crédito. Cheguei a dever R$ 5 mil no cartão, conta.

No início de 2016, eles recorreram a uma igreja em Vila Velha. Eu e minha esposa participamos de um seminário. No começo nos assustamos ao colocar tudo no papel. Mas agora conseguimos até montar uma empresa de produção de bolos.

O curso que Samuel participou foi ofertado pela Igreja Embaixada da Família. Segundo o pastor Rodolmário Almeida dos Santos, só no ano passado foram cerca de 120 pessoas presentes às aulas.

Começamos a realizar os cursos há dois anos porque percebemos que as pessoas estavam em dificuldade, entrando em colapso financeiro, principalmente pela ausência do crédito, explica.

Outra iniciativa é a da Igreja Evangélica Batista de Vitória (IEBV), que criou há 15 anos o projeto Crown. Ele não trabalha questões de religião e das igrejas, mas os princípios de Deus sobre as finanças e como aplicá-los no nosso orçamento. É para todas as idades, afirma Débora Moura de Souza, uma das treinadoras do projeto.

Consciência

A analista da qualidade Isabela Matted Uyeno, 32 anos, diz que depois de fazer um curso na igreja começou a entender a importância do dinheiro e como usá-lo. Crédito: Fernando Madeira

Tomar consciência sobre os gastos é uma das dicas fundamentais para lidar com as finanças pessoais. A analista da qualidade Isabela Matted Uyeno, 31, tinha como maior problema a falta de controle sobre as compras. Autodeclarada consumista de roupas, sapatos e bolsas, lembra que gastava 80% do salário com esses itens. Optei por fazer o curso de finanças e comecei a ver o dinheiro de uma outra forma, a entender a importância de tê-lo para fazer as coisas e como ele pode trabalhar para mim, conta.

A sagrada escritura também fala sobre poupar e investir. Para Ribamar Castro, coach financeiro e professor responsável pela área de gestão empresarial e pessoal da Missão da Praia da Costa, o homem de bem deve deixar uma herança para o seu filho. As pessoas têm o hábito de dizer que o que ganham não dá para pagar as dívidas e, com o curso, descobrem que é possível e conseguem poupar. A Bíblia é o livro que mais fala de economia do mundo. Fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação, observa.

Ainda segundo Ribamar, o curso também ensina um plano para quitar dívidas, se organizar financeiramente e se tornar um milionário. Basta querer. Tudo o que você se propõe a fazer, consegue.

Outra ação é da Igreja Bola de Neve, em Vitória, que realiza workshops com foco no gerenciamento de negócios. Nosso foco é buscar a prosperidade pautada nos princípios e valores bíblicos, sabendo gerir bem seus recursos financeiros, explica a coordenadora Lya Raquel.

Empréstimos comunitários para investir na agricultura

Para ajudar um pequeno grupo de agricultores, a Cáritas do Brasil  entidade ligada à Igreja Católica  se mobilizou e conseguiu recursos para que os trabalhadores rurais tivessem acesso a empréstimos. Esse trabalho foi realizado para famílias que vivem em Floresta do Sul, distrito a 16 quilômetros da sede de Pedro Canário. Muitas dessas famílias se encontram em uma realidade humilde e a maioria depende da agricultura.

Em dezembro de 2017, uma associação comunitária nos procurou. Ajudamos a mobilizar um recurso do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), contou Normeliana Santos Santana, secretária regional da Cáritas Brasileira no Estado.

Segundo ela, a Associação de Moradores e Pequenos Agricultores de Floresta do Sul acessou o valor de R$ 8 mil para a criação de um fundo. São cerca de 40 pessoas que terão a oportunidade de pegar empréstimo, de até R$ 1 mil, e devolver com até 12 meses de carência e com juros de 1% ao mês.

Foram feitas oficinas sobre consumo, educação financeira e finança solidária. Com isso, a comunidade pode se reeducar. A pessoa pega o dinheiro do fundo e retorna o valor, que será emprestado para uma outra pessoa, diz Normeliana.

Para a presidente da associação, Adriana Alves, o fundo veio em um momento importante. É bom que as pessoas conheçam e possam fazer uso de algo que elas mesmas contribuem.

Uma outra realidade enfrentada pelo distrito é o êxodo. Segundo Adriana, cerca de 50% dos jovens acabam deixando a comunidade. Aqui vivem muitos pequenos agricultores e aposentados. Temos escola até o ensino médio e os jovens, que querem ampliar seus estudos e conhecimentos, precisam ir para outro distrito ou município, comenta.

Ainda segundo ela, no distrito, a prefeitura e a agricultura são as únicas fontes de emprego possíveis. "Quem não tem condições de continuar estudando, para no ensino médio e vai trabalhar na roça, observa.

Onde encontrar

Universidade da Família

Onde: Missão Praia da Costa, Igreja Evangélica Batista de Vitória, entre outras.

Como funciona: São cursos com duração de um semestre voltados para a educação financeira de acordo com a Bíblia, com turmas divididas por faixa etária.

Classes: Para crianças, a turma ABC do dinheiro trabalha com questões básicas como poupar dinheiro e não gastar tudo. Para jovens e adolescentes, o ensinamento é sobre inovações, negócios, empreendedorismo e orientação vocacional, e para adultos são duas classes: Negócios à luz da Bíblia, e uma de finanças organizadas no dia a dia.

Quem pode fazer: Os cursos têm duração de um semestre, são abertos à comunidade e gratuitos, sendo necessário apenas comprar o material didático, cujo valor é variável. As turmas de 2017 deverão ser iniciadas em março e para se inscrever é necessário procurar a secretaria da igreja.

Igreja Embaixada da Família

O que oferece: Estudos dirigidos para educação financeira, com quatro palestras por mês para cada turma

Quem pode fazer: As palestras são gratuitas e abertas à comunidade. Acontecem no templo da igreja, em Vila Velha.

Igreja Bola de Neve

O que oferece: Possui um ministério chamado Rede Cristã de Empreendedores (Recrie), que realiza cultos e workshops com foco no gerenciamento de negócios com base nos princípios bíblicos

Quem pode fazer: As ações são abertas às comunidades. Os cultos são mensais e gratuitos e os workshops bimestrais, sendo necessário adquirir o material didático.





Ensinamentos

Trabalho

O trabalho pode ser satisfatório ou frustrante, dependendo do entendimento sobre a perspectiva de Deus em relação ao trabalho.

Contabilidade

Mantenha todas as despesas e ganhos registrados, sabendo exatamente como o seu dinheiro é usado.

Alerta

A razão pela qual muitas pessoas estão em apuros hoje é porque gastam mais do que realmente ganham. O crédito fácil é uma das principais causas dessa situação.

Orçamento

Planejamento. Essa é a chave. Fazer planilha, anotar e quantificar. É preciso saber para onde vai cada real e não gastar aleatoriamente.

Controle

É preciso desenvolver o hábito de gastar menos do que se ganha. Segundo a Bíblia, o dinheiro deve ser usado sabiamente para alimentação, roupas e outras necessidades básicas.

Reflita

O impulso de comprar quando se vê uma peça ou um item em promoção é grande, mas é preciso pensar na real necessidade do que você pretende adquirir.

Conselho

Todos devem buscar por conselhos quando necessitam tomar uma decisão financeira importante.

Poupança

Se você guardar R$ 10 por semana ao longo de um, dois ou três anos, esse valor irá se acumular e poderá ser utilizado para algo específico. Segundo a Bíblia, é preciso guardar para o futuro e não apenas gastar tudo o que recebeu.

Personagens

Existiram personagens bíblicos que foram incentivados por Deus a fazer poupança.

Investimento

De acordo com a Bíblia, o homem de bem deixa uma herança para o seu filho. Quem deve guardar dinheiro são os pais para os filhos e não o oposto.

Justo

Para prosperar é preciso conseguir por meio do seu trabalho e não às custas do de outra pessoa.

Honestidade

O dinheiro deve vir de forma lícita, correta, e não por meio de desvios de condutas. Práticas desonestas são comuns, mas segundo a Bíblia é preciso absoluta honestidade e integridade.

Satisfação pessoal

Não há nada de errado em querer melhorar de vida, mas é importante não ser ganancioso.

Fardo

A Escritura adverte que o mau uso do dinheiro pode se tornar um fardo. Os bens e posses não podem se transformar em uma armadilha.

Utilização

O dinheiro deve ser usado para o bem e por você e não o contrário. Segundo a Bíblia, é preciso fazer com que ele se torne um instrumento e não uma arma.

Generosidade

A Bíblia ensina que é preciso agir generosamente ajudando a outras pessoas que estão em uma situação de necessidade.

Família

Também é preciso ensinar aos filhos os verdadeiros princípios, sendo exemplo para eles e incluindo-os na administração dos recursos.