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Dentro das estimativas

IGP-M sobe 1,52% em setembro, o maior nível para o mês desde 2013

Superados os efeitos da greve dos caminhoneiros, principal fator de sustentação do índice que mede a inflação do aluguel passou a ser o câmbio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 11:17

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 11:17

Índice é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis Crédito: Reprodução/Web
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), avançou 1,52% em setembro, na comparação com a alta de 0,70% registrada pelo indicador em agosto. Este é o maior nível para o mês desde 2013, quando o índice subiu 1,50%.
O resultado está dentro das estimativas do Projeções Broadcast, que previam intervalo entre 1,22% e 1,74%, com mediana de 1,45%.
Superados os efeitos pontuais da greve dos caminhoneiros, que distorceram os indicadores entre maio e agosto, o principal fator de sustentação do IGP-M passou a ser o câmbio, com a desvalorização do real ante o dólar.
A depreciação cambial e a consequente pressão sobre os custos de insumos dolarizados contribui para o aumento, ainda que o repasse ao consumidor final esteja bastante contido. 

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