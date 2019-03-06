Home
Idade mínima para se aposentar pode subir três meses em 2024

O texto determina que, nessa data e a cada quatro anos a partir disso, a idade mínima seja elevada de acordo com o aumento da expectativa de sobrevida aos 65 anos