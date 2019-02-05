Home
Ibovespa cai 0,28% e dólar fecha em R$ 3,66

Entre as ações do Ibovespa, as que mais se valorizaram foram BRF ON (6,5%), Smiles ON (3,69%), e Klabin (3%)